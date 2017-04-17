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  • Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

    PerfectCare Паровой утюг

    GC3920/20

    Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

    Теперь вы можете гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без изменения настроек. Технология OptimalTEMP обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры, позволяя быстро разгладить складки без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы.

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    PerfectCare Паровой утюг

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    Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры

    100%-но бережный уход даже для деликатных тканей

    • 2500 Вт
    • Постоянная подача пара 45 г/мин
    • Паровой удар 180 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

    2500 Вт для быстрого нагрева

    2500 Вт для быстрого нагрева

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

    Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Подача пара до 45 г/мин для стабильной, эффективной работы

    Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

    Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

    Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 2 минуты, если он оставлен в вертикальном положении, на подошве или лежит на боку.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду во время глажения

    Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

    Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

    Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Устойчивое вертикальное положение
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2500  W
      Паровой удар
      180  g
      Постоянная подача пара
      45  g/min
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Встроенный слайдер очистки от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,485  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      33,2 x 16,7 x 13,7  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      31,2 x 14,7 x 12,7  cm

    Badge-D2C

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