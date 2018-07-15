GC3929/64
Быстрее и проще, без необходимости регулировки температуры
Теперь вы можете гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без изменения настроек. Технология OptimalTEMP обеспечивает идеальное сочетание пара и температуры, позволяя быстро разгладить складки без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 2 минуты, если он оставлен в вертикальном положении, на подошве или лежит на боку.
Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.