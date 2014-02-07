GC430/05
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.
Компактное отделение для хранения с крышкой предоставляет достаточно пространства для хранения в основе отпаривателя всех его деталей, включая шнур питания и шланг, защищая их от пыли и помогая поддерживать порядок в вашем доме.
Удобная в использовании вешалка для одежды позволяет вешать одежду для отпаривания на дверь.
Большой резервуар для воды емкостью 600 мл позволяет непрерывно использовать отпариватель в течение 30 мин.
Функция автоматической очистки промывает отпариватель, удаляя частички накипи и осадок. Это позволяет увеличить срок службы отпаривателя.
Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.
Очистка от накипи
Аксессуары
Технические характеристики
Простота использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.