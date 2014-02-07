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    GC430/05

    GC430/05

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    GC430/05

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    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

    3 режима подачи пара

    3 режима подачи пара

    Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.

    Складная крышка для удобства хранения

    Складная крышка для удобства хранения

    Компактное отделение для хранения с крышкой предоставляет достаточно пространства для хранения в основе отпаривателя всех его деталей, включая шнур питания и шланг, защищая их от пыли и помогая поддерживать порядок в вашем доме.

    Удобная в использовании вешалка для одежды

    Удобная в использовании вешалка для одежды

    Удобная в использовании вешалка для одежды позволяет вешать одежду для отпаривания на дверь.

    Большой резервуар исключает частый долив воды

    Большой резервуар исключает частый долив воды

    Большой резервуар для воды емкостью 600 мл позволяет непрерывно использовать отпариватель в течение 30 мин.

    Функция автоматической очистки для продолжительного срока службы

    Функция автоматической очистки для продолжительного срока службы

    Функция автоматической очистки промывает отпариватель, удаляя частички накипи и осадок. Это позволяет увеличить срок службы отпаривателя.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

    • Очистка от накипи

      Функция Calc Clean
      • Система очистки от накипи
      • Автоматическая очистка
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Удобная в использовании вешалка для одежды
      Да
      Складная крышка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Размеры упаковки
      41,5 x 23,5 x 15,0  cm
      Габариты изделия
      38,2 x 19,8 x 11,1  cm
      Вес изделия
      1.59  kg
      Вес продукта с упаковкой
      2.14  kg

    • Простота использования

      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Долив в любое время
      Да
      Время нагрева
      < 1  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      600  ml
      Система автоотключения
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,6  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Мощность
      1200–1400  W
      Регулировка подачи пара
      3 режима
      Технология контролируемой подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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