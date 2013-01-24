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Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с помощью пара
Новый мощный и в то же время компактный отпариватель для одежды Philips CompactTouch специально разработан для эффективной обработки ткани. Мощная подача пара и компактная конструкция позволят освежить одежду без лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
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Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с помощью пара
Новый мощный и в то же время компактный отпариватель для одежды Philips CompactTouch специально разработан для эффективной обработки ткани. Мощная подача пара и компактная конструкция позволят освежить одежду без лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.
Компактное отделение для хранения с крышкой предоставляет достаточно пространства для хранения в основе отпаривателя всех его деталей, включая шнур питания и шланг, защищая их от пыли и помогая поддерживать порядок в вашем доме.
Удобная в использовании вешалка для одежды позволяет вешать одежду для отпаривания на дверь.
Большой резервуар для воды емкостью 600 мл позволяет непрерывно использовать отпариватель в течение 30 мин.
Функция автоматической очистки промывает отпариватель, удаляя частички накипи и осадок. Это позволяет увеличить срок службы отпаривателя.
Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Аксессуары
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80