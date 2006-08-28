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  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность

    Паровой утюг

    GC4310

    Мощность и точность

    Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г) и удлиненные отверстия для пара.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

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    Мощность и точность

    Паровой носик для труднодоступных мест

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

    Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

    Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.

    Система автоматического удаления накипи Anti-Calc

    Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2400
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и размеры

      Масса продукта
      1,55
      Размеры продукта
      303 x 120 x 152 мм

    • Простота использования

      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва Careeza

    • Комфортный процесс глаженья

      Длина шнура
      3  m
      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Управляемая очистка от накипи
      Двойная система очистки от накипи
      Никаких протечек
      Система "капля-стоп"
      Безопасен в использовании
      Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      350  ml

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 40 г/мин
      Распылитель
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Паровой носик
      Паровой удар
      До 100 г/мин

    Badge-D2C

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