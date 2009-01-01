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  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность

    Паровой утюг

    GC4325/02

    Мощность и точность

    Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

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    Мощность и точность

    Паровой носик для труднодоступных мест

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

    Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

    Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

    Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

    Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.

    Система автоматического удаления накипи Anti-Calc

    Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2400
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,55
      Габариты изделия
      303 x 120 x 152 мм

    • Удобство использования

      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва Careeza

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      3  m
      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Управляемая очистка от накипи
      Система Double Active Calc Clean
      Никаких протечек
      Система "капля-стоп"
      Безопасен в использовании
      • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
      • Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      350  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Постоянная подача пара
      До 40 г/мин
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Паровой носик
      Паровой удар
      До 100 г/мин

    Badge-D2C

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