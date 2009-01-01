GC4325/02
Мощность и точность
Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.
Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.
Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.
Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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