Ключевые слова для поиска

  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Azur Steam Iron

    GC4411/02

    Мощность и точность

    Для более легкого и гладкого глажения вам нужно оптимальное сочетание скольжения и мощного пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide обеспечивает вам и то, и другое!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Steam Iron

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Мощность и точность

    Утюг с мощным паром и превосходным скольжением

    • Паровой удар 150 г
    • 2400 Вт
    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 150 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Оптимальная длина шнура для максимального радиуса действия

    Оптимальная длина шнура для максимального радиуса действия

    Благодаря шнуру длиной 2,5 м вы легко достанете до края гладильной доски и даже дальше!

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,55  kg
      Напряжение
      220–240  V
      Габариты изделия
      30,3 x 12 x 15,2  cm

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2400  W
      Подача пара
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      150  g
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.