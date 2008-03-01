GC4411/02
Мощность и точность
Для более легкого и гладкого глажения вам нужно оптимальное сочетание скольжения и мощного пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide обеспечивает вам и то, и другое!Узнать обо всех преимуществах
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Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 150 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.
Благодаря шнуру длиной 2,5 м вы легко достанете до края гладильной доски и даже дальше!
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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