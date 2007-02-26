GC4420/02
Мощность и точность
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара!Узнать обо всех преимуществах
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Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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