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    Azur Паровой утюг

    GC4420/02

    Мощность и точность

    Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара!

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    Azur Паровой утюг

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    Мощность и точность

    Утюг, обеспечивающий идеальное скольжение и мощную подачу пара

    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 100г
    • Подошва SteamGlide Plus
    • Система автоотключения
    • 2400 Вт
    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

    Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,55  kg
      Напряжение
      220–240  V
      Габариты изделия
      30,3 x 12 x 15,2  cm

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      3  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2400  W
      Подача пара
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      100  g
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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