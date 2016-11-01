GC442/40
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Нагревающаяся подошва SmartFlow предотвращает образование конденсата на одежде и обеспечивает на 100 % безопасное глажение даже деликатных тканей.
Вы сможете отпаривать одежду в вертикальном положении без использования гладильной доски или выбрать режим горизонтального отпаривания, положив одежду на любую ровную поверхность. Отпариватель сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянную мощную подачу пара даже в горизонтальном положении, поэтому вы сможете отпаривать даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.
Благодаря электрическому насосу нет необходимости закачивать пар вручную. Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывной подачи пара.
Эффективность подачи пара других отпаривателей со временем снижается из-за скопления накипи. Благодаря инновационной технологии PureSteam и функции быстрой очистки от накипи частицы накипи не оседают на нагревательном элементе и легко удаляются из прибора. Вам гарантирована мощная подача пара на долгие годы.
Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из отпаривателя известкового налета. В сочетании с технологией PureSteam функция быстрой очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела. Кроме того, он убивает 99,9 % бактерий. ** Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.
Во время отпаривания прибор можно поставить на базовую станцию — это безопасное и удобное положение, если прибор не используется.
StyleMat в сочетании с функцией "2 в 1" гарантируют комфортное горизонтальное и вертикальное отпаривание. Специальная опора позволяет растянуть ткань для более качественного результата отпаривания. StyleMat защищает рабочую поверхность от повреждения паром.
Резервуар для воды 200 мл позволяет отпарить три предмета одежды без долива воды. Удобное решение, чтобы быстро привести в порядок одежду перед выходом.
StyleTouch Pure — наш самый мощный ручной отпариватель, который принципиально отличается от других моделей. Подача пара до 30 г/мин обеспечивает мощный пар, который глубоко проникает в ткань и быстро удаляет складки.
Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.
Быстрая подготовка к работе. Подключите прибор, подождите примерно одну минуту и начинайте отпаривание!
Дизайн
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размер и вес
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.