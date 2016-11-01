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    GC442/40

    GC442/40

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    GC442/40

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    Нагреваемая подошва сопла SmartFlow предотвращает появление мокрых пятен

    Нагревающаяся подошва SmartFlow предотвращает образование конденсата на одежде и обеспечивает на 100 % безопасное глажение даже деликатных тканей.

    "2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание для наилучших результатов

    "2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание для наилучших результатов

    Вы сможете отпаривать одежду в вертикальном положении без использования гладильной доски или выбрать режим горизонтального отпаривания, положив одежду на любую ровную поверхность. Отпариватель сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянную мощную подачу пара даже в горизонтальном положении, поэтому вы сможете отпаривать даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

    Благодаря электрическому насосу нет необходимости закачивать пар вручную. Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывной подачи пара.

    Технология PureSteam: мощная подача пара на долгие годы

    Технология PureSteam: мощная подача пара на долгие годы

    Эффективность подачи пара других отпаривателей со временем снижается из-за скопления накипи. Благодаря инновационной технологии PureSteam и функции быстрой очистки от накипи частицы накипи не оседают на нагревательном элементе и легко удаляются из прибора. Вам гарантирована мощная подача пара на долгие годы.

    Быстрая очистка отпаривателя от накипи

    Быстрая очистка отпаривателя от накипи

    Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из отпаривателя известкового налета. В сочетании с технологией PureSteam функция быстрой очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

    Мощный пар удаляет запахи и устраняет 99,9 % бактерий

    Мощный пар удаляет запахи и устраняет 99,9 % бактерий

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела. Кроме того, он убивает 99,9 % бактерий. ** Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).

    Подходит для всех деликатных тканей, например шелка

    Подходит для всех деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

    Безопасное положение во время отпаривания

    Безопасное положение во время отпаривания

    Во время отпаривания прибор можно поставить на базовую станцию — это безопасное и удобное положение, если прибор не используется.

    StyleMat — надежная опора для выполнения завершающих штрихов

    StyleMat — надежная опора для выполнения завершающих штрихов

    StyleMat в сочетании с функцией "2 в 1" гарантируют комфортное горизонтальное и вертикальное отпаривание. Специальная опора позволяет растянуть ткань для более качественного результата отпаривания. StyleMat защищает рабочую поверхность от повреждения паром.

    Большой резервуар для воды: удобное отпаривание без повторного наполнения

    Большой резервуар для воды: удобное отпаривание без повторного наполнения

    Резервуар для воды 200 мл позволяет отпарить три предмета одежды без долива воды. Удобное решение, чтобы быстро привести в порядок одежду перед выходом.

    Мощная подача пара до 30 г/мин для быстрых результатов

    Мощная подача пара до 30 г/мин для быстрых результатов

    StyleTouch Pure — наш самый мощный ручной отпариватель, который принципиально отличается от других моделей. Подача пара до 30 г/мин обеспечивает мощный пар, который глубоко проникает в ткань и быстро удаляет складки.

    Щетка для более плотных тканей

    Щетка для более плотных тканей

    Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.

    Готовность к использованию за 60 секунд

    Готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрая подготовка к работе. Подключите прибор, подождите примерно одну минуту и начинайте отпаривание!

    • Дизайн

      Цвет
      Розовый

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      200  ml
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Готовность к использованию
      Световой индикатор

    • Аксессуары в комплекте

      Щетка
      Да
      StyleMat
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология PureSteam
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      1500  W
      Постоянная подача пара
      До 30  g/min
      Напряжение
      240  V
      Готовность к использованию
      1  minute(s)
      Контролируемая подача пара
      Да

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Встроенный контейнер для сбора накипи

    • Размер и вес

      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      32 x 22 х 17  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      30 x 17 x 13  cm
      Вес (с упаковкой)
      0,9  kg

    Badge-D2C

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