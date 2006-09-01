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    Azur Ionic Паровой утюг

    GC4440/02

    Мощность и точность

    Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Ionic Паровой утюг

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    Мощность и точность

    Легкое удаление складок с системой Ionic DeepSteam

    Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

    Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

    В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

    Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор

    Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор

    Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор.

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

    Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

    • Технические характеристики

      Мощность
      2400
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,70
      Габариты изделия
      303 x 120 x 152 мм

    • Удобство использования

      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва SteamGlide

    • Комфортное глажение

      Дополнительный комфорт
      • Свободный поворот шнура на 360 градусов
      • Мягкая ручка
      Управляемая очистка от накипи
      Система Double Active Calc Clean
      Никаких протечек
      Система "капля-стоп"
      Безопасен в использовании
      • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
      • Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      335  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Постоянная подача пара
      До 40 г/мин
      Функция Ionic DeepSteam
      Функция Ionic DeepSteam
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Паровой носик
      Паровой удар
      До 100 г/мин

    Badge-D2C

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