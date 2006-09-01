GC4440/02
Мощность и точность
Для простого разглаживания самых жестких складок мощный утюг Ionic DeepSteam подойдет как нельзя лучше. Благодаря подошве SteamGlide он обладает великолепным скольжением и мощной подачей пара, проникающего глубоко в одежду.
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В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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