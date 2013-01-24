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Azur Performer Plus

Паровой утюг

GC4501/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрее, проще, умнее Быстрее, проще, умнее Быстрее, проще, умнее
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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4501/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Система Quick Calc Release для быстрой очистки от накипи, автоматическая регулировка подачи пара и подошва SteamGlide обеспечивают оптимальную подачу пара надолго. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Система Quick Calc Release для быстрой очистки от накипи, автоматическая регулировка подачи пара и подошва SteamGlide обеспечивают оптимальную подачу пара надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Система Quick Calc Release для быстрой очистки от накипи, автоматическая регулировка подачи пара и подошва SteamGlide обеспечивают оптимальную подачу пара надолго. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Система Quick Calc Release для быстрой очистки от накипи, автоматическая регулировка подачи пара и подошва SteamGlide обеспечивают оптимальную подачу пара надолго. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрее, проще, умнее

      Система быстрого удаления накипи

      • Подача пара 45 г/мин; паровой удар 160г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2400 Вт
      Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

      Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

      Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

      Паровой утюг Azur Performer оснащен устойчивой к царапинам подошвой SteamGlide, которая обеспечивает идеальное скольжение и проста в очистке.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

      2400 Вт для быстрого нагрева утюга

      2400 Вт для быстрого нагрева утюга

      Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

      Паровой удар до 160 г

      Паровой удар до 160 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Быстрая очистка отпаривателя от накипи

      Быстрая очистка отпаривателя от накипи

      Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300 ml
        Длина шнура питания
        2 m
        Мягкая ручка
        Да

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