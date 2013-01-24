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Azur Performer Plus

Паровой утюг

GC4506/20
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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4506/20
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      Быстрее*, проще, умнее

      Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

      • Подача пара 45 г/мин; паровой удар 170г
      • Подошва SteamGlide
      • Очистка от накипи
      • 2400 Вт
      Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

      Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

      Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

      Паровой утюг Azur Performer оснащен устойчивой к царапинам подошвой SteamGlide, которая обеспечивает идеальное скольжение и проста в очистке.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

      2400 Вт для быстрого нагрева утюга

      2400 Вт для быстрого нагрева утюга

      Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

      Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

      Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

      Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

      Паровой удар до 170 г

      Паровой удар до 170 г

      Паровой удар до 170 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Длина шнура питания
        2  м
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Открывающаяся сбоку крышка
        Да
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide

      • Быстрое разглаживание складок

        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Борьба с накипью

        Очистка от накипи и загрязнений
        • Встроенный контейнер для сбора накипи
        • Функция самоочистки

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        34,1 * 30 * 36  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        16 * 32,6 * 14  см
        Вес (с упаковкой)
        1,52  кг
        Вес утюга + подставка
        1,75  кг

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        45  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Подошва
        SteamGlide
        Паровой удар
        170  г

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            • По сравнению с обычным паровым утюгом Philips 2200 Вт