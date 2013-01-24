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Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.
Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.
Паровой утюг Azur Performer оснащен устойчивой к царапинам подошвой SteamGlide, которая обеспечивает идеальное скольжение и проста в очистке.
Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.
В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.
Паровой удар до 170 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Легко использовать
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Гарантия
Борьба с накипью
Размер и вес
Быстрое и мощное разглаживание складок
GC026/30
GC026/80
GC026/00