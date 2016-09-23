Ключевые слова для поиска

  • Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее
  • Play Pause

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4506/20

    Быстрее*, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой SteamGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Быстрее*, проще, умнее

    Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

    • Подача пара 45 г/мин; паровой удар 170г
    • Подошва SteamGlide
    • Очистка от накипи
    • 2400 Вт
    Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Авторегулировка пара обеспечивает нужный объем пара для каждого типа ткани

    Авторегулировка пара обеспечивает нужный объем пара для каждого типа ткани

    Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

    Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

    Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

    Паровой утюг Azur Performer оснащен устойчивой к царапинам подошвой SteamGlide, которая обеспечивает идеальное скольжение и проста в очистке.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

    Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

    Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

    Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

    Паровой удар до 170 г

    Паровой удар до 170 г

    Паровой удар до 170 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Название подошвы
      SteamGlide
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Открывающаяся сбоку крышка
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide Plus
      Постоянная подача пара
      45  g/min
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      170  g

    • Быстрое разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      • Встроенный контейнер для сбора накипи
      • Функция самоочистки

    • Размер и вес

      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      34,1 * 30 * 36  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      16 * 32,6 * 14  cm
      Вес (с упаковкой)
      1,52  kg
      Вес утюга + подставки
      1,75  kg

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • По сравнению с обычным паровым утюгом Philips 2200 Вт

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.