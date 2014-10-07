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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4512/20

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Система Quick Calc Release для быстрой очистки от накипи, автоматическая регулировка подачи пара и подошва SteamGlide обеспечивают оптимальную подачу пара надолго.

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    Azur Performer Plus Паровой утюг

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    Быстрее, проще, умнее

    Система быстрого удаления накипи

    • Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • 2400 Вт
    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    2400 Вт для быстрого нагрева утюга

    Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

    Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 180 г

    Паровой удар до 180 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

    Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

    Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

    Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

    Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

    Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

    Быстрая очистка отпаривателя от накипи

    Быстрая очистка отпаривателя от накипи

    Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

    • Очистка от известкового налета

      Быстрая очистка от накипи
      Да

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Открывающаяся сбоку крышка
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Датчик автоматической подачи пара
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Носик Triple Precision
      Быстрое и простое наполнение
      Да
      Текстурированная ручка
      Да

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Экономия энергии 20%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide Plus
      Постоянная подача пара
      45  g/min
      Мощность
      2400  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      180  g

    Badge-D2C

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