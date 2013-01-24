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Azur Performer Plus

Паровой утюг

GC4522/00
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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4522/00
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    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрее, проще, умнее

      С нашей премиальной подошвой

      • Пар 50 г/мин, паровой удар 210 г
      • Подошва T-ionicGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • 2600 Вт
      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар до 210 г

      Паровой удар до 210 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      Самоочистка для эффективного удаления накипи

      В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

      Быстрая очистка отпаривателя от накипи

      Быстрая очистка отпаривателя от накипи

      Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        T-ionicGlide
        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Паровой удар
        210  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распылитель
        Да
        Питание
        2600  Вт
        Ionic Deep Steam
        Да
        Настройка подачи пара
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2  м

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2  м
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Носик Triple Precision
        Быстрое и простое наполнение
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Функция самоочистки
        Быстрая очистка от накипи
        Да

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