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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4522/00

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения.

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    Azur Performer Plus Паровой утюг

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    Быстрее, проще, умнее

    С нашей премиальной подошвой

    • Пар 50 г/мин, паровой удар 210 г
    • Подошва T-ionicGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • 2600 Вт
    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 210 г

    Паровой удар до 210 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

    Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

    Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

    Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

    Быстрая очистка отпаривателя от накипи

    Быстрая очистка отпаривателя от накипи

    Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки
      Быстрая очистка от накипи
      Да

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Открывающаяся сбоку крышка
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Носик Triple Precision
      Быстрое и простое наполнение
      Да

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2  m

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Экономия энергии 20%

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      T-ionicGlide
      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Мощность
      2600  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      210  g
      Ionic Deep Steam
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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