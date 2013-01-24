Быстрее*, проще, умнее

Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах