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    Azur Performer Plus Паровой утюг

    GC4527/00

    Быстрее*, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.

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    Azur Performer Plus Паровой утюг

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    Быстрее*, проще, умнее

    Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

    • Пар 50 г/мин, паровой удар 220 г
    • Подошва T-ionicGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • 2600 Вт
    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Авторегулировка пара обеспечивает нужный объем пара для каждого типа ткани

    Авторегулировка пара обеспечивает нужный объем пара для каждого типа ткани

    Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

    Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

    Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

    Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

    Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    Самоочистка для эффективного удаления накипи

    В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

    Паровой удар до 220 г позволяет разгладить неподатливые складки

    Паровой удар до 220 г позволяет разгладить неподатливые складки

    Паровой удар до 220 г позволяет разгладить неподатливые складки

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

    Мощность 2600 Вт для быстрого нагрева утюга

    Мощность 2600 Вт для быстрого нагрева утюга

    Благодаря мощности 2600 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      T-ionicGlide
      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Мощность
      2600  W
      Паровой удар
      220  g

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      • Встроенный контейнер для сбора накипи
      • Функция самоочистки

    • Размер и вес

      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      34,1 * 30 * 36  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      16 * 32,6 * 14  cm
      Вес (с упаковкой)
      1,52  kg
      Вес утюга + подставки
      1,75  kg

    Badge-D2C

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