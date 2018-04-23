GC4543/30
Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.Узнать обо всех преимуществах
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Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Уникальная подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Удобство использования
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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