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  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара

    Azur Паровой утюг

    GC4543/30

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.

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    Azur Паровой утюг

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    Гарантированно оптимальная подача пара

    С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

    • Постоянная подача пара 50 г/мин
    • Паровой удар 210 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Система быстрой очистки от накипи

    Система быстрой очистки от накипи

    Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения по ткани любого типа

    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения по ткани любого типа

    Уникальная подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

    Паровой удар до 210 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    2500 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

    • Удобство использования

      Превосходное скольжение подошвы
      3  stars
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Система "капля-стоп"
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Встроенная розетка
      Да
      Элементы управления режимами подачи пара на ручке
      Да
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2500  W
      Паровой удар
      210  g
      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Напряжение
      240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Быстрая очистка от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,552  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      13,7 x 16,7 x 33,2  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      12,88 x 15,33 x 31,95  cm
      Вес (с упаковкой)
      1,791  kg
      Вес утюга + подставки
      1,569  kg

    Badge-D2C

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