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  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара

    Azur Паровой утюг

    GC4564/20

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.

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    Azur Паровой утюг

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    Гарантированно оптимальная подача пара

    С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

    • Постоянная подача пара 50 г/мин
    • Паровой удар 240 г
    • Подошва SteamGlide Advanced
    Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Система быстрой очистки от накипи

    Система быстрой очистки от накипи

    Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

    Подошва SteamGlide Advanced для отличного скольжения по любому типу ткани

    Подошва SteamGlide Advanced для отличного скольжения по любому типу ткани

    Уникальная подошва SteamGlide Advanced с улучшенным слоем из титана и улучшенным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

    • Удобство использования

      Превосходное скольжение подошвы
      4  stars
      Название подошвы
      SteamGlide Advanced
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m
      Устойчивость подошвы к царапинам
      4  stars
      Автоотключение
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2600  W
      Паровой удар
      240  g
      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      240  V
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Быстрая очистка от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,552  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      13,7 x 16,7 x 33,2  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      12,88 x 15,33 x 31,95  cm
      Вес (с упаковкой)
      1,791  kg
      Вес утюга + подставки
      1,569  kg

    Badge-D2C

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