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Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах
Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Уникальная подошва SteamGlide Advanced с улучшенным слоем из титана и усовершенствованным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Размер и вес
Гарантия
Экологичность
GC026/00
GC026/30
GC026/80