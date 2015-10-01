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  • Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме

    Azur FreeMotion Паровой утюг

    GC4595/40

    Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме

    Паровой утюг Azur FreeMotion обеспечивает мощную подачу пара и полную свободу движений при глажении разных тканей в любой части гладильной доски. Удобная зарядная база с фиксацией для переноски Carry-lock и световой индикацией заряжает утюг за считаные секунды.

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    Azur FreeMotion Паровой утюг

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    Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме

    T-ionicGlide для невероятно быстрого скольжения

    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 180г
    • 2600 Вт
    • Подошва T-ionicGlide
    • Фиксация Carry-lock
    Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

    Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

    Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.

    После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения

    После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения

    Безопасное хранение утюга на базе. Для удобства шнур можно обернуть вокруг базы.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Беспроводной режим предотвращает создание складок из-за перемещения шнура

    Беспроводной режим предотвращает создание складок из-за перемещения шнура

    Беспроводной режим обеспечивает максимальную свободу перемещения во время глажения. Вы можете обойти вокруг гладильной доски и гладить в любом направлении, не беспокоясь о расположении шнура.

    Приспособление для удобного хранения шнура

    Приспособление для удобного хранения шнура

    Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.

    Интеллектуальный световой индикатор

    Интеллектуальный световой индикатор

    Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время. Синий свет — готовность к работе. Желтый свет — необходима полная или частичная зарядка.

    Паровой удар до 180 г

    Паровой удар до 180 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Вес и габариты

      Вес утюга
      1,5  kg

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Открывающаяся сбоку крышка
      Долив в любое время
      Да
      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Метод хранения
      Крепление для переноски
      Система "капля-стоп"
      Да

    • Экологическая безопасность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      T-ionicGlide
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Мощность
      2600  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      180  g
      Настройка подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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