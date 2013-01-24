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Azur FreeMotion

Паровой утюг

GC4595/40
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  • Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме
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    Azur FreeMotion Паровой утюг

    GC4595/40
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме

    Паровой утюг Azur FreeMotion обеспечивает мощную подачу пара и полную свободу движений при глажении разных тканей в любой части гладильной доски. Удобная зарядная база с фиксацией для переноски Carry-lock и световой индикацией заряжает утюг за считаные секунды. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Azur FreeMotion Паровой утюг

    Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме

    Паровой утюг Azur FreeMotion обеспечивает мощную подачу пара и полную свободу движений при глажении разных тканей в любой части гладильной доски. Удобная зарядная база с фиксацией для переноски Carry-lock и световой индикацией заряжает утюг за считаные секунды. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме

      T-ionicGlide для невероятно быстрого скольжения

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 180г
      • 2600 Вт
      • Подошва T-ionicGlide
      • Фиксация Carry-lock
      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.

      После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения

      После глажения зафиксируйте утюг с помощью замка для надежного хранения

      Безопасное хранение утюга на базе. Для удобства шнур можно обернуть вокруг базы.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Беспроводной режим предотвращает создание складок из-за перемещения шнура

      Беспроводной режим предотвращает создание складок из-за перемещения шнура

      Беспроводной режим обеспечивает максимальную свободу перемещения во время глажения. Вы можете обойти вокруг гладильной доски и гладить в любом направлении, не беспокоясь о расположении шнура.

      Приспособление для удобного хранения шнура

      Приспособление для удобного хранения шнура

      Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.

      Интеллектуальный световой индикатор

      Интеллектуальный световой индикатор

      Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время. Синий свет — готовность к работе. Желтый свет — необходима полная или частичная зарядка.

      Паровой удар до 180 г

      Паровой удар до 180 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

      Технические характеристики

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи
        Можно использовать водопроводную воду
        Да

      • Легко использовать

        Система "капля-стоп"
        Да
        Долив в любое время
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Метод хранения
        Фиксация Carry-lock
        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Питание
        2600  Вт
        Подошва
        T-ionicGlide
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        180  г
        Настройка подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес утюга
        1,5  кг

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