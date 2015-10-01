GC4595/40
Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме
Паровой утюг Azur FreeMotion обеспечивает мощную подачу пара и полную свободу движений при глажении разных тканей в любой части гладильной доски. Удобная зарядная база с фиксацией для переноски Carry-lock и световой индикацией заряжает утюг за считаные секунды.Узнать обо всех преимуществах
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Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.
Безопасное хранение утюга на базе. Для удобства шнур можно обернуть вокруг базы.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Беспроводной режим обеспечивает максимальную свободу перемещения во время глажения. Вы можете обойти вокруг гладильной доски и гладить в любом направлении, не беспокоясь о расположении шнура.
Шнур оборачивается вокруг опоры зарядной базы для удобного хранения прибора.
Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время. Синий свет — готовность к работе. Желтый свет — необходима полная или частичная зарядка.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.
Очистка от известкового налета
Вес и габариты
Удобство использования
Экологическая безопасность
Быстрое и мощное разглаживание складок
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