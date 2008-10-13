GC4621/02
Легко разглаживает складки
Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Технические характеристики
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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