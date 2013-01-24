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Паровой утюг

GC4625
Общая оценка / 5
  • Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
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    Паровой утюг

    GC4625
    Общая оценка / 5

    Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

    Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 950 руб.
    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

    Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок! Узнать обо всех преимуществах

    Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

    Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 950 руб.
    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

    Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок! Узнать обо всех преимуществах

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      Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

      Мощное глажение с подошвой SteamGlide

      • Система защиты ткани
      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

      Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

      Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

      Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

      Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

      Паровой удар до 160 г

      Паровой удар до 160 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

      Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Включено в комплект
        • Зажим для удобного хранения шнура
        • Насадка для деликатных тканей

      • Комфортное глажение

        Дополнительный комфорт
        • Свободный поворот шнура на 360 градусов
        • Мягкая ручка
        Управляемая очистка от накипи
        Двойная система очистки от накипи
        Длина шнура
        3  м
        Никаких протечек
        Система "капля-стоп"
        Безопасен в использовании
        • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
        • Превышает международные стандарты перепада напряжения
        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Объем резервуара для воды
        350  мл

      • Разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        до 40 г/мин
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Паровой носик
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        до 160 г/мин
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Управление
        • Индикатор нагрева
        • Настройка подачи пара
        Быстрый нагрев
        Да

      • Гладкое скольжение

        Подошва
        Подошва SteamGlide

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60
        Питание
        2400
        напряжение
        220–240

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Зажим для хранения шнура
      • Насадка для деликатных тканей

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