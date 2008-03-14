GC4625/02
Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок!Узнать обо всех преимуществах
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Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Технические характеристики
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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