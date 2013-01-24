Другие продукты в комплекте
- Зажим для хранения шнура
- Термозащитное покрытие
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Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты! Узнать обо всех преимуществах
Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты! Узнать обо всех преимуществах
В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор.
Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Аксессуары
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
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GC026/30
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