GC4640/02
Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях
Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая превосходные результаты!Узнать обо всех преимуществах
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В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Термозащитное покрытие позволяет сразу же убрать прибор.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Технические характеристики
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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