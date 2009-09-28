GC4710/02
Легко разглаживает складки
Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок!Узнать обо всех преимуществах
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Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Технические характеристики
Удобство использования
Гладкое скольжение
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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