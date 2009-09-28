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  • Легко разглаживает складки Легко разглаживает складки Легко разглаживает складки

    Azur Паровой утюг

    GC4720/02

    Легко разглаживает складки

    Подошва SteamGlide позволяет гладить легко и без усилий. Мощная подача пара и легкое скольжение делают эту подошву идеальной для удаления складок!

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    Azur Паровой утюг

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    Легко разглаживает складки

    Мощное глажение с подошвой SteamGlide

    • Автоматическое отключение
    Идеальный баланс между скольжением и натяжением

    Идеальный баланс между скольжением и натяжением

    Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

    Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Паровой удар до 165 г для разглаживания самых неподатливых складок

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    • Технические характеристики

      Мощность
      2400
      Частота
      50–60
      Напряжение
      220–240
      Вес
      1,7  kg
      Объем резервуара для воды
      350  ml

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Быстрый нагрев
      Да

    • Гладкое скольжение

      Подошва
      Подошва SteamGlide

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      3  m
      Дополнительный комфорт
      • Свободный поворот шнура на 360 градусов
      • Мягкая ручка
      Управляемая очистка от накипи
      Система Double Active Calc Clean
      Никаких протечек
      Система "капля-стоп"
      Безопасен в использовании
      • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
      • Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      350  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Постоянная подача пара
      До 40 г/мин
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Паровой носик
      Паровой удар
      До 165 г/мин

    Badge-D2C

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