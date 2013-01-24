Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Azur

Паровой утюг

GC4850/02
Общая оценка / 5
1 награда
  • Совершенство формы Совершенство формы Совершенство формы
    -{discount-value}

    Azur Паровой утюг

    GC4850/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Паровой утюг

      Совершенство формы

      Утюг с мощной подачей пара

      • Подача пара 50 г/мин; паровой удар 180г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Система автоотключения
      • 2600 Вт
      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

      Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар до 180 г

      Паровой удар до 180 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

      Боковая крышка резервуара

      Боковая крышка резервуара

      Технические характеристики

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2.5 m

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        50 г/мин
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Вес утюга
        1,6 kg
        Объем резервуара для воды
        350 мл
        Распылитель
        Да
        напряжение
        220–240 V
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка
        Ionic Deep Steam
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Мощность
        2600 W
        Паровой носик
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2,5 m
        Система автоотключения
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Быстрое и простое наполнение
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        SteamGlide Plus
        Паровой удар
        180 g

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии