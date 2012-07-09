GC4850/02
Воплощенное совершенство
Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат.Узнать обо всех преимуществах
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Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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