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Azur

Паровой утюг

GC4860/37
Общая оценка / 5
1 награда
  • Совершенство формы Совершенство формы Совершенство формы
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    Azur Паровой утюг

    GC4860/37
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Совершенство формы

    Паровой утюг Azur выбрали более 10 млн пользователей. Удобная конструкция и малый вес утюга Azur позволяют легко перемещать его по одежде. В сочетании с мощной подачей пара это обеспечивает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Паровой утюг Azur выбрали более 10 млн пользователей. Удобная конструкция и малый вес утюга Azur позволяют легко перемещать его по одежде. В сочетании с мощной подачей пара это обеспечивает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Совершенство формы

    Паровой утюг Azur выбрали более 10 млн пользователей. Удобная конструкция и малый вес утюга Azur позволяют легко перемещать его по одежде. В сочетании с мощной подачей пара это обеспечивает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Паровой утюг

    Совершенство формы

    Паровой утюг Azur выбрали более 10 млн пользователей. Удобная конструкция и малый вес утюга Azur позволяют легко перемещать его по одежде. В сочетании с мощной подачей пара это обеспечивает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенство формы

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Утюг с системой автоотключения
      • 2400 Вт
      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

      2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

      Благодаря мощному паровому удару 200 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

      Боковая крышка резервуара

      Боковая крышка резервуара

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

      Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

      Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

      Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350 ml
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Вес утюга
        1,6 kg
        Постоянная подача пара
        50 г/мин
        Распылитель
        Да
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка
        напряжение
        220—240 V
        Паровой носик
        Да
        Мощность
        2600 W
        Система "капля-стоп"
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Ionic Deep Steam
        Да
        Длина шнура питания
        2,5 m
        Паровой удар
        200 g
        Система автоотключения
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        SteamGlide Plus
        Быстрое и простое наполнение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

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