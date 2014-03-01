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  • Совершенство формы Совершенство формы Совершенство формы

    Azur Паровой утюг

    GC4860/37

    Совершенство формы

    Паровой утюг Azur выбрали более 10 млн пользователей. Удобная конструкция и малый вес утюга Azur позволяют легко перемещать его по одежде. В сочетании с мощной подачей пара это обеспечивает превосходный результат.

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    Azur Паровой утюг

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    Совершенство формы

    • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    • Утюг с системой автоотключения
    • 2400 Вт
    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 200 г для разглаживания самых жестких складок

    Благодаря мощному паровому удару 200 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

    SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

    SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

    Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.

    Боковая крышка резервуара

    Боковая крышка резервуара

    Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

    Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

    Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

    Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Открывающаяся сбоку крышка
      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Быстрое и простое наполнение
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide Plus
      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Мощность
      2600  W
      Распыление
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      200  g
      Ionic Deep Steam
      Да
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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