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  • Совершенство формы Совершенство формы Совершенство формы

    Azur Паровой утюг

    GC4862/30

    Совершенство формы

    Вес и конструкция новой модели Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по различным видам ткани. В сочетании с мощной подачей пара, инновационным держателем шнура CordGuide и защитной насадкой для деликатных тканей прибор обеспечивает превосходный результат.

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    Azur Паровой утюг

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    Совершенство формы

    с держателем шнура CordGuide и защитной насадкой для деликатных тканей

    • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    • Система автоотключения
    • 2600 Вт
    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

    SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

    Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.

    Уникальный держатель шнура

    Уникальный держатель шнура

    Уникальный держатель крепится к гладильной доске и позволяет удобно разместить шнур во время глажения.

    Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

    Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

    Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.

    Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

    Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

    Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

    Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

    Паровой удар 200 г

    Паровой удар 200 г

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Насадка для деликатных тканей
      Да
      Держатель шнура CordGuide
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220–240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Открывающаяся сбоку крышка
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      SteamGlide Plus
      Мощность
      2600  W
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      200  g
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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    • Экономия электроэнергии до 10 % на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320, при максимальной температуре

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