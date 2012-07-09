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    Azur Паровой утюг

    GC4870/02

    Воплощенное совершенство

    Новая модель Azur от Philips оснащена уникальной функцией Ionic Deepsteam для разглаживания самых жестких складок, например, на льне и хлопке. Оптимизированный вес и конструкция утюга позволяют добиться идеальных результатов.

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    Azur Паровой утюг

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    Воплощенное совершенство

    Утюг с функцией Ionic DeepSteam

    • Подача пара 50 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    • Система автоотключения
    • 2600 Вт
    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

    Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

    Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

    Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

    Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

    Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

    Паровой удар 200 г

    Паровой удар 200 г

    Паровой удар 200 г

    SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

    SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

    Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

    Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

    2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

    Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

    Мельчайшие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

    В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие частицы пара, которые проникают глубоко в ткань. Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Боковая крышка резервуара

    Боковая крышка резервуара

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,6  kg
      Напряжение
      220–240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Открывающаяся сбоку крышка
      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Подошва
      SteamGlide Plus
      Мощность
      2600  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      200  g
      Ionic Deep Steam
      Да
      Настройка подачи пара
      Да
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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