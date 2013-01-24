Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Azur Pro

Паровой утюг

GC4879/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Всегда превосходные результаты Всегда превосходные результаты Всегда превосходные результаты
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Azur Pro Паровой утюг

    GC4879/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Всегда превосходные результаты

    Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глажением. Процесс станет проще благодаря невероятно гладкому скольжению, увеличенному резервуару для воды и встроенному контейнеру для накипи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Pro Паровой утюг

    Всегда превосходные результаты

    Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глажением. Процесс станет проще благодаря невероятно гладкому скольжению, увеличенному резервуару для воды и встроенному контейнеру для накипи. Узнать обо всех преимуществах

    Всегда превосходные результаты

    Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глажением. Процесс станет проще благодаря невероятно гладкому скольжению, увеличенному резервуару для воды и встроенному контейнеру для накипи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Azur Pro Паровой утюг

    Всегда превосходные результаты

    Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глажением. Процесс станет проще благодаря невероятно гладкому скольжению, увеличенному резервуару для воды и встроенному контейнеру для накипи. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Паровой утюг

      Всегда превосходные результаты

      Быстрое разглаживание складок благодаря мощному пару

      • 2800 Вт
      • 50 г/мин, паровой удар 210 г
      • Подошва Steamglide Plus
      • Автоотключение и очистка от накипи
      Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

      Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

      Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глаженье.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Прибор удобно держать во время глаженья

      Прибор удобно держать во время глаженья

      Благодаря продуманной конструкции ручки с мягким покрытием процесс глаженья станет намного более комфортным.

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.

      Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

      Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

      Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

      Длинный шнур 2,5 м позволяет дотянуться до любого края гладильной доски

      Длинный шнур 2,5 м позволяет дотянуться до любого края гладильной доски

      Длинный шнур 2,5 м не сковывает движения во время глаженья — вы сможете легко дотянуться до любого края гладильной доски.

      Паровой удар до 210 г

      Паровой удар до 210 г

      Паровой удар до 210 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

      Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

      Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

      Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

      Узкий носик позволяет полностью контролировать процесс

      Узкий носик позволяет полностью контролировать процесс

      Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность глажения

      Пар, обогащенный ионами серебра, обеспечивает оптимальные результаты и гигиеничность обработки всех типов тканей, допускающих глажение

      Технические характеристики

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Экономия энергии*
        20 %

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350 ml
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        2,5 m
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        SteamGlide Plus

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        50 г/мин
        Распыление воды
        Да
        напряжение
        220–240 V
        Паровой удар
        210 g
        Мощность
        2800 W
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        • Двойная очистка от накипи
        • Встроенный контейнер для сбора накипи
        • Функция самоочистки

      • Размер и вес

        Вес утюга
        1,5 kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        34,1 * 30 * 36 cm
        Вес (с упаковкой)
        1,75 kg
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        16 * 32 * 14 cm

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии