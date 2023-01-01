GC487/80
Простое удаление складок каждый день
Наш новый отпариватель для одежды EasyTouch отличается компактностью и высокой мощностью. Этот отпариватель идеально подойдет для быстрого ежедневного удаления складок с одежды.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отпариватель EasyTouch на 20 % мощнее* предыдущих моделей благодаря мощной постоянной подаче пара 35 г/мин, обеспечивающей избавление от складок всего за несколько движений
Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.
Компактный размер для удобства хранения.
Этот отпариватель также оснащен увеличенной на 40 % по сравнению с предыдущими моделями подошвой сопла*. Это позволит охватывать больший участок ткани и отпаривать эффективнее.
Большой съемный резервуар для воды 1,4 л имеет отверстие на 80 % больше*, чем у моделей предыдущего поколения, что обеспечивает простое наполнение и очистку резервуара.
Доска оснащена встроенной складной регулируемой стационарной вешалкой, которая удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания
Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.
Премиальная подложка StyleMat позволит без лишних усилий достигать наилучших результатов.
Во время отпаривания на встроенную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.
Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает более 99 % бактерий и пылевых клещей*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.
В комплект входят термостойкие перчатки для защиты рук во время отпаривания.
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Размер и вес
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