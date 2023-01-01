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  • Простое удаление складок каждый день Простое удаление складок каждый день Простое удаление складок каждый день

    Easy Touch Вертикальный отпариватель

    GC487/80

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    1 награда

    Простое удаление складок каждый день

    Наш новый отпариватель для одежды EasyTouch отличается компактностью и высокой мощностью. Этот отпариватель идеально подойдет для быстрого ежедневного удаления складок с одежды.

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    Easy Touch Вертикальный отпариватель

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    Простое удаление складок каждый день

    С самым компактным вертикальным отпаривателем Philips

    • 1800 Вт, подача пара до 35 г/мин
    • Увеличенная на 40 % подошва сопла*
    • Отверстие для воды на 80 % больше*
    • 3 режима подачи пара
    На 20 % более мощный* с постоянной подачей пара 35 г/мин

    На 20 % более мощный* с постоянной подачей пара 35 г/мин

    Отпариватель EasyTouch на 20 % мощнее* предыдущих моделей благодаря мощной постоянной подаче пара 35 г/мин, обеспечивающей избавление от складок всего за несколько движений

    3 режима подачи пара для различных тканей

    3 режима подачи пара для различных тканей

    Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.

    Компактный размер для удобства хранения

    Компактный размер для удобства хранения

    Компактный размер для удобства хранения.

    Подошва сопла, увеличенная на 40 %, повышает эффективность каждого движения*

    Подошва сопла, увеличенная на 40 %, повышает эффективность каждого движения*

    Этот отпариватель также оснащен увеличенной на 40 % по сравнению с предыдущими моделями подошвой сопла*. Это позволит охватывать больший участок ткани и отпаривать эффективнее.

    Резервуар для воды 1,4 л с отверстием на 80 % больше*

    Резервуар для воды 1,4 л с отверстием на 80 % больше*

    Большой съемный резервуар для воды 1,4 л имеет отверстие на 80 % больше*, чем у моделей предыдущего поколения, что обеспечивает простое наполнение и очистку резервуара.

    Регулируемая стационарная вешалка для изменения высоты

    Регулируемая стационарная вешалка для изменения высоты

    Доска оснащена встроенной складной регулируемой стационарной вешалкой, которая удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания

    Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

    Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

    Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

    StyleMat для удобного отпаривания

    StyleMat для удобного отпаривания

    Премиальная подложка StyleMat позволит без лишних усилий достигать наилучших результатов.

    Встроенная вешалка для одежды

    Встроенная вешалка для одежды

    Во время отпаривания на встроенную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.

    Безопасно для всех типов тканей

    Безопасно для всех типов тканей

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

    Пар уничтожает более 99 % микробов и пылевых клещей*

    Пар уничтожает более 99 % микробов и пылевых клещей*

    Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает более 99 % бактерий и пылевых клещей*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    В комплект входят термостойкие перчатки для защиты рук во время отпаривания.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      1400  nm
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m

    • Аксессуары в комплекте

      Вешалка для одежды
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      StyleMat
      Да
      Регулируемая стационарная вешалка
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      1800  W
      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Различные режимы подачи пара
      3

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,33  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      34,5 x 40 x 40 см  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      27,7 x 31,5 x 30,9 см  cm
      Вес доски
      0,1  kg
      Вес (с упаковкой)
      4,8  kg
      Вес утюга + подставки
      3,4  kg
      Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
      155  cm

    Badge-D2C

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    • * протестировано сторонним институтом на бактериях типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при времени отпаривания 1 минута (Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5)
    • По сравнению с GC509

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