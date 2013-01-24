Ключевые слова для поиска
Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глаженье.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Благодаря продуманной конструкции ручки с мягким покрытием процесс глаженья станет намного более комфортным.
T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.
Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.
Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.
Длинный шнур 2,5 м не сковывает движения во время глаженья — вы сможете легко дотянуться до любого края гладильной доски.
Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.
Легко использовать
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Гарантия
Очистка от накипи
Размер и вес
GC026/30
GC026/80
GC026/00