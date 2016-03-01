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  • Всегда превосходные результаты Всегда превосходные результаты Всегда превосходные результаты

    Azur Pro Паровой утюг

    GC4880/20

    Всегда превосходные результаты

    Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глаженьем. Удобное управление, невероятно гладкое скольжение, простая очистка от накипи и увеличенный резервуар для воды — простое и эффективное решение для ухода за одеждой.

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    Azur Pro Паровой утюг

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    Всегда превосходные результаты

    Быстрое разглаживание складок благодаря мощному пару

    • 2800 Вт
    • 50 г/мин, паровой удар 200 г
    • Подошва T-ionicGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глаженье.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 200 г

    Паровой удар до 200 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Прибор удобно держать во время глаженья

    Прибор удобно держать во время глаженья

    Благодаря продуманной конструкции ручки с мягким покрытием процесс глаженья станет намного более комфортным.

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

    Длинный шнур 2,5 м позволяет дотянуться до любого края гладильной доски

    Длинный шнур 2,5 м позволяет дотянуться до любого края гладильной доски

    Длинный шнур 2,5 м не сковывает движения во время глаженья — вы сможете легко дотянуться до любого края гладильной доски.

    Быстрая очистка отпаривателя от накипи

    Быстрая очистка отпаривателя от накипи

    Быстрая очистка от накипи — самой простой способ удаления из утюга известкового налета. Гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

    Узкий носик позволяет полностью контролировать процесс

    Узкий носик позволяет полностью контролировать процесс

    • Простота использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина шнура питания
      2,5  m
      Система "капля-стоп"
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2800  W
      Паровой удар
      200  g
      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Экономия энергии*
      20  %
      Инструкция по эксплуатации
      из 100% переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      • Двойная очистка от накипи
      • Функция самоочистки

    • Размеры и вес

      Вес утюга
      1,5  kg

    Badge-D2C

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