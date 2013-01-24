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Azur Pro

Паровой утюг

GC4887/30
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    Azur Pro Паровой утюг

    GC4887/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Всегда превосходные результаты

    Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глажением. Процесс станет проще благодаря невероятно гладкому скольжению, увеличенному резервуару для воды и встроенному контейнеру для накипи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Azur Pro Паровой утюг

    Всегда превосходные результаты

    Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глажением. Процесс станет проще благодаря невероятно гладкому скольжению, увеличенному резервуару для воды и встроенному контейнеру для накипи. Узнать обо всех преимуществах

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      Всегда превосходные результаты

      Быстрое разглаживание складок благодаря мощному пару

      • 3000 Вт
      • 50 г/мин, паровой удар 230 г
      • Подошва T-ionicGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Прибор удобно держать во время глаженья

      Прибор удобно держать во время глаженья

      Благодаря продуманной конструкции ручки с мягким покрытием процесс глаженья станет намного более комфортным.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

      Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.

      Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

      Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

      Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.

      Длинный шнур 2,5 м позволяет дотянуться до любого края гладильной доски

      Длинный шнур 2,5 м позволяет дотянуться до любого края гладильной доски

      Длинный шнур 2,5 м не сковывает движения во время глаженья — вы сможете легко дотянуться до любого края гладильной доски.

      Паровой удар до 230 г

      Паровой удар до 230 г

      Паровой удар до 230 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

      Узкий носик позволяет полностью контролировать процесс

      Узкий носик позволяет полностью контролировать процесс

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        50  г/мин
        Питание
        3000  Вт
        Паровой удар
        230  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В
        Распыление воды
        Да

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Система автоотключения
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        T-ionicGlide

      • Борьба с накипью

        Очистка от накипи и загрязнений
        • Двойная очистка от накипи
        • Встроенный контейнер для сбора накипи
        • Функция самоочистки

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        34,1 * 30 * 36  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        16 * 32 * 14  см
        Вес (с упаковкой)
        1,75  кг
        Масса утюга
        1,5  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Экономия энергии*
        20  %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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