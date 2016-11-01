GC4887/30
Всегда превосходные результаты
Паровой утюг Azur Pro обеспечивает мощную подачу пара, чтобы вы могли легко и быстро справиться с глажением. Процесс станет проще благодаря невероятно гладкому скольжению, увеличенному резервуару для воды и встроенному контейнеру для накипи.Узнать обо всех преимуществах
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Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Благодаря продуманной конструкции ручки с мягким покрытием процесс глаженья станет намного более комфортным.
T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.
Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.
Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.
Паровой утюг выключается автоматически, если оставлен без присмотра. Прибор выключится через 8 минут, если оставлен в вертикальном положении, или через 30 секунд, если оставлен на подошве или лежит на боку.
Длинный шнур 2,5 м не сковывает движения во время глаженья — вы сможете легко дотянуться до любого края гладильной доски.
Паровой удар до 230 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Удобство использования
Гарантия
Быстрое и мощное разглаживание складок
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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