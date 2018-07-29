GC4905/40
Неизменно высокий результат
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.
Удобство использования
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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