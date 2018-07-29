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  • Неизменно высокий результат Неизменно высокий результат Неизменно высокий результат

    Azur Паровой утюг

    GC4905/40

    Неизменно высокий результат

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго.

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    Azur Паровой утюг

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    Неизменно высокий результат

    С нашей лучшей подошвой, устойчивой к царапинам

    • Постоянная подача пара 55 г/мин
    • Паровой удар 240 г
    • Подошва SteamGlide Elite
    Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

    Система быстрой очистки от накипи

    Система быстрой очистки от накипи

    Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

    Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

    SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

    Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Превосходное скольжение подошвы
      4  stars
      Название подошвы
      SteamGlide Elite
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Встроенная розетка
      Да
      Элементы управления режимами подачи пара на ручке
      Да
      Устойчивость подошвы к царапинам
      5  stars
      Автоотключение
      Да
      Световой индикатор
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      55 г/мин
      Мощность
      3000  W
      Паровой удар
      240  g
      Постоянная подача пара
      55  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      240  V
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Быстрая очистка от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,669  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      13,7 x 16,7 x 33,2  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      12,88 x 15,33 x 31,95  cm
      Вес (с упаковкой)
      1,908  kg

    Badge-D2C

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