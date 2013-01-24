Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

PerfectCare Azur

Паровой утюг

GC4910/10
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
    -{discount-value}

    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4910/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PerfectCare Azur Паровой утюг

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все steam-iron

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Безупречные результаты глажения

      • Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • Для всех тканей, допускающих глажение
      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением

      Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.

      Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

      Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

      Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.

      Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

      Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

      Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

      Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

      Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

      Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (допускающих глажение).

      Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Паровой удар до 180 г

      Паровой удар до 180 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

      100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 45  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Паровой удар
        180  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Экономия энергии*
        10  %

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Двойная очистка от накипи

      • Размер и вес

        Вес утюга
        1,79  кг

      • Карта памяти

        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура

      • Технология

        Технология OptimalTEMP
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии