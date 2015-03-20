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PerfectCare Azur

Паровой утюг

GC4914/27
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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4914/27
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

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      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Безупречные результаты глажения

      • Пар 50 г/мин; паровой удар 190 г
      • Машинка для удаления катышков
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • Для всех тканей, допускающих глажение
      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

      Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.

      Паровой удар до 190 г

      Паровой удар до 190 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Машинка для удаления катышков с любого типа ткани

      Машинка для удаления катышков с любого типа ткани

      Легко удаляет катышки с ткани любого типа. Все изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые!

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

      Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

      Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

      Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

      Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

      100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

      100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Принадлежности

        Машинка для удаления катышков
        Да

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,75  кг

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Система автоотключения
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Быстрое и простое наполнение
        Да

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        2.5  м

      • Социальная ответственность

        Экономия энергии
        Снижение энергопотребления на 10 %

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Технология OptimalTEMP
        Да
        Постоянная подача пара
        До 50  г/мин
        Подошва
        T-ionicGlide
        Мощность
        2600  Вт
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        190  г

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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