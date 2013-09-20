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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4919/80

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот!

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    PerfectCare Azur Паровой утюг

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    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Ионизированный пар для гигиеничности и оптимальных результатов

    • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва T-ionicGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • Для всех тканей, допускающих глажение
    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

    Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

    Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

    Пар, обогащенный ионами, обеспечивает оптимальные результаты глажения, а ваши вещи всегда будут чистыми.

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

    Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

    Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

    Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

    Уникальный держатель шнура

    Уникальный держатель шнура

    Уникальный держатель крепится к гладильной доске и позволяет удобно разместить шнур во время глажения.

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 210 г

    Паровой удар до 210 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, самый быстрый паровой утюг

    100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      Желтый мигающий индикатор
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,75  kg

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Быстрое и простое наполнение
      Да
      Держатель шнура CordGuide
      Аккуратное хранение шнура

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2,5  m

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение
      Снижение энергопотребления на 10 %

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Подошва
      T-ionicGlide
      Мощность
      2800  W
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      210  g

    Badge-D2C

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