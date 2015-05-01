GC4924/20
Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.
100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.
Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.
Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.
Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.
Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.
100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.
Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.
Очистка от накипи
Аксессуары
Технические характеристики
Простота использования
Комфортный процесс глаженья
Социальная ответственность
Быстрое и мощное разглаживание складок
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