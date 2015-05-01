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  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения* Паровой утюг Philips для быстрого глажения* Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4924/20

    Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым!

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    PerfectCare Azur Паровой утюг

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    Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    Одна настройка для любых тканей — от джинсовых до шелковых

    • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва T-ionicGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • Для всех тканей, допускающих глажение
    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Паровой удар до 200 г

    Паровой удар до 200 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

    Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.

    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

    100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

    Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

    Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи
      Двойная очистка от накипи
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Мерный стакан
      Да

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,75  kg

    • Простота использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина шнура питания
      2,5  m
      Быстрое и простое наполнение
      Да

    • Комфортный процесс глаженья

      Длина шнура
      2.5  m

    • Социальная ответственность

      Экономия энергии
      Снижение энергопотребления на 10 %

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 50  g/min
      Технология OptimalTEMP
      Да
      Подошва
      T-ionicGlide
      Мощность
      2800  W
      Распылитель
      Да
      Паровой удар
      200  g

    Badge-D2C

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