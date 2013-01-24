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PerfectCare Azur

Паровой утюг

GC4929/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения* Паровой утюг Philips для быстрого глажения* Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4929/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PerfectCare Azur Паровой утюг

    Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым! Узнать обо всех преимуществах

    Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PerfectCare Azur Паровой утюг

    Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым! Узнать обо всех преимуществах

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      Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

      Одна настройка для любых тканей — от джинсовых до шелковых

      • Пар 50 г/мин, паровой удар 220 г
      • Подошва T-ionicGlide
      • Автоотключение и очистка от накипи
      • Для всех тканей, допускающих глажение
      Паровой удар до 220 г

      Паровой удар до 220 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

      Уникальный держатель шнура

      Уникальный держатель шнура

      Уникальный держатель крепится к гладильной доске и позволяет удобно разместить шнур во время глажения.

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Высококлассная подошва T-ionicGlide

      Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

      Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

      Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

      Пар, обогащенный ионами, обеспечивает оптимальные результаты глажения, а ваши вещи всегда будут чистыми.

      Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

      Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

      Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

      Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется

      100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

      100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

      Утюг мощностью 3000 Вт для быстрого нагрева

      Мощность 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и безупречное глажение всех типов тканей (допускающих глажение)

      100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

      100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

      Технические характеристики

      • Easy to use

        Cord freedom (swivel)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Легкость использования

        Water tank capacity
        350 ml
        Мерный стакан
        Да
        Распылитель
        Да
        Постоянная подача пара
        50 g/min
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Система "капля-стоп"
        Да
        Длина шнура питания
        2,5 m
        Мощность
        3000 W
        Мягкая ручка
        Да
        Подошва
        T-ionicGlide
        Держатель шнура CordGuide
        Да
        Паровой удар
        220 g
        Система автоотключения
        Да
        Вес утюга
        1,75 kg

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Социальная ответственность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Экономия энергии*
        10 %

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