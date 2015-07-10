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  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения* Паровой утюг Philips для быстрого глажения* Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4929/80

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    1 награда

    Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым!

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    PerfectCare Azur Паровой утюг

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    Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

    Одна настройка для любых тканей — от джинсовых до шелковых

    • Пар 50 г/мин, паровой удар 220 г
    • Подошва T-ionicGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • Для всех тканей, допускающих глажение
    Паровой удар до 220 г

    Паровой удар до 220 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

    Уникальный держатель шнура

    Уникальный держатель шнура

    Уникальный держатель крепится к гладильной доске и позволяет удобно разместить шнур во время глажения.

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Высококлассная подошва T-ionicGlide

    Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

    Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

    Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

    Пар, обогащенный ионами, обеспечивает оптимальные результаты глажения, а ваши вещи всегда будут чистыми.

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

    Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

    Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

    Утюг мощностью 3000 Вт для быстрого нагрева

    Мощность 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и безупречное глажение всех типов тканей (допускающих глажение)

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

    100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

    • Очистка от накипи

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean
      Напоминание об очистке от накипи
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Держатель шнура CordGuide
      Да
      Мерный стакан
      Да

    • Вес и размеры

      Вес утюга
      1,75  kg

    • Простота использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для залива воды
      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Хранение шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Социальная ответственность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги
      Экономия энергии*
      10  %

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Технология OptimalTEMP
      Да
      Подошва
      T-ionicGlide
      Мощность
      3000  W
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      220  g

    Badge-D2C

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