Ключевые слова для поиска

  • Одежда без складок каждый день Одежда без складок каждый день Одежда без складок каждый день

    Отпариватель для одежды

    GC501/20

    Одежда без складок каждый день

    Новый отпариватель для одежды Philips разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Повесьте предмет одежды на встроенную стойку и прогладьте его с помощью мощного пара, перемещая сопло по ткани.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Отпариватель для одежды

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Одежда без складок каждый день

    Благодаря мощной постоянной подаче пара

    • 1500 Вт
    • Регулируемая стойка
    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.

    Широкая подошва сопла для быстрого отпаривания

    Широкая подошва сопла для быстрого отпаривания

    Широкая подошва сопла у эргономичной головки отпаривателя для быстрого и удобного отпаривания.

    Регулируемая стойка

    Регулируемая стойка

    Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

    Большой съемный резервуар для воды

    Большой съемный резервуар для воды

    Большой съемный прозрачный резервуар для воды обеспечивает непрерывное отпаривание в течение 30 минут. Большое отверстие для удобного наполнения.

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

    • Дизайн

      Цвет
      Синий

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1200  ml
      Название подошвы
      Широкая подошва сопла
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,4  m
      Длина шланга
      1,3  m
      Силиконовый шланг подачи пара
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Регулируемая стойка
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      1500  W
      Постоянная подача пара
      30  g/min
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      < 1  minute(s)

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.