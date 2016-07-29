GC501/20
Одежда без складок каждый день
Новый отпариватель для одежды Philips разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Повесьте предмет одежды на встроенную стойку и прогладьте его с помощью мощного пара, перемещая сопло по ткани.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.
Широкая подошва сопла у эргономичной головки отпаривателя для быстрого и удобного отпаривания.
Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.
Большой съемный прозрачный резервуар для воды обеспечивает непрерывное отпаривание в течение 30 минут. Большое отверстие для удобного наполнения.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
Дизайн
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
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