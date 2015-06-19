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    GC502/30

    GC502/30

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    GC502/30

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    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара

    Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

    Широкая подошва сопла для быстрого глажения

    Широкая подошва сопла для быстрого глажения

    Широкая подошва сопла для быстрого и удобного отпаривания.

    Регулируемая стойка

    Регулируемая стойка

    Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

    Большой съемный резервуар для воды

    Большой съемный резервуар для воды

    Большой съемный прозрачный резервуар для воды обеспечивает непрерывное отпаривание в течение 30 минут. Большое отверстие для удобного наполнения.

    Силиконовый шланг не содержит ПВХ

    Силиконовый шланг не содержит ПВХ

    Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Аксессуары

      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Регулируемая стойка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V

    • Удобство использования

      Время нагрева
      < 1  minute(s)
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Съемный резервуар для воды
      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Долив в любое время
      Да
      Объем резервуара для воды
      1400  ml
      Длина сетевого шнура
      1,6  m
      Длина шланга
      1,3  m

    • Социальная ответственность

      Силиконовый шланг подачи пара
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      33  g/min
      Мощность
      1600  W
      Широкая подошва сопла
      Да

    Badge-D2C

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