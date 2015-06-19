GC502/30
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Широкая подошва сопла для быстрого и удобного отпаривания.
Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.
Большой съемный прозрачный резервуар для воды обеспечивает непрерывное отпаривание в течение 30 минут. Большое отверстие для удобного наполнения.
Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.
Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.
Очистка от известкового налета
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Социальная ответственность
Быстрое и мощное разглаживание складок
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