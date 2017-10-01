GC5034/20
Наш самый удобный и мощный паровой утюг
Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.*Узнать обо всех преимуществах
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Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.
Выбирайте нужный режим подачи пара из нескольких вариантов. Режим DynamiQ обеспечивает автоматическую подачу оптимального количества пара, когда это требуется; режим Max эффективно разглаживает жесткие складки благодаря мощной постоянной подаче пара; режим ECO с постоянной подачей минимального количества пара экономит до 20 % электроэнергии, а режим OFF отключает подачу пара.
Датчик движения DynamiQ — наиболее совершенный из используемых в паровых утюгах — с высокой точностью отслеживает перемещение утюга и перерывы в работе. Режим подачи пара DynamiQ автоматически обеспечивает оптимальное количество пара, когда это необходимо, для достижения превосходных результатов еще быстрее. Пар автоматически подается при передвижении утюга, и подача останавливается, когда утюг не движется.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Встроенная функция интенсивного выброса пара обеспечивает до 50 % более мощную постоянную подачу пара для ускоренного разглаживания складок.
Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Улучшенная подача пара гарантирует эффективное разрушение известкового налета, а в контейнере теперь может накапливаться в 5 раз больше частиц накипи*. Благодаря системе Quick Calc Release контейнер легко извлекается и опустошается менее чем за 15 секунд для обеспечения ежедневной оптимальной подачи пара.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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