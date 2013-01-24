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Azur Elite

Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

GC5034/20
Общая оценка / 5
  • Наш самый удобный и мощный паровой утюг Наш самый удобный и мощный паровой утюг Наш самый удобный и мощный паровой утюг
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    Azur Elite Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    GC5034/20
    Общая оценка / 5

    Наш самый удобный и мощный паровой утюг

    Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.* Узнать обо всех преимуществах

    Azur Elite Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    Наш самый удобный и мощный паровой утюг

    Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.* Узнать обо всех преимуществах

    Наш самый удобный и мощный паровой утюг

    Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.* Узнать обо всех преимуществах

    Azur Elite Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    Наш самый удобный и мощный паровой утюг

    Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.* Узнать обо всех преимуществах

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      Наш самый удобный и мощный паровой утюг

      Интеллектуальная подача пара исключает риск прожечь ткань

      • 3000 Вт
      • Постоянная подача пара 65 г/мин
      • Паровой удар 260 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

      Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

      Удобные режимы подачи пара: DynamiQ, MAX, ECO и OFF

      Удобные режимы подачи пара: DynamiQ, MAX, ECO и OFF

      Выбирайте нужный режим подачи пара из нескольких вариантов. Режим DynamiQ обеспечивает автоматическую подачу оптимального количества пара, когда это требуется; режим Max эффективно разглаживает жесткие складки благодаря мощной постоянной подаче пара; режим ECO с постоянной подачей минимального количества пара экономит до 20 % электроэнергии, а режим OFF отключает подачу пара.

      Режим DynamiQ: интеллектуальная подача пара для идеальных результатов

      Режим DynamiQ: интеллектуальная подача пара для идеальных результатов

      Датчик движения DynamiQ — наиболее совершенный из используемых в паровых утюгах — с высокой точностью отслеживает перемещение утюга и перерывы в работе. Режим подачи пара DynamiQ автоматически обеспечивает оптимальное количество пара, когда это необходимо, для достижения превосходных результатов еще быстрее. Пар автоматически подается при передвижении утюга, и подача останавливается, когда утюг не движется.

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Благодаря интенсивной подаче в ткань проникает до 50 % больше пара*

      Благодаря интенсивной подаче в ткань проникает до 50 % больше пара*

      Встроенная функция интенсивного выброса пара обеспечивает до 50 % более мощную постоянную подачу пара для ускоренного разглаживания складок.

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      Подача пара до 65 г/мин для ускоренного разглаживания складок

      Подача пара до 65 г/мин для ускоренного разглаживания складок

      Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Паровой удар до 260 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 260 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Быстрая очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара надолго

      Быстрая очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара надолго

      Улучшенная подача пара гарантирует эффективное разрушение известкового налета, а в контейнере теперь может накапливаться в 5 раз больше частиц накипи*. Благодаря системе Quick Calc Release контейнер легко извлекается и опустошается менее чем за 15 секунд для обеспечения ежедневной оптимальной подачи пара.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        65  г/мин
        Питание
        3000  Вт
        Паровой удар
        260  г
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Объем резервуара для воды
        350  мл
        Устойчивое вертикальное положение
        Да
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Система "капля-стоп"
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Автоотключение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размер и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        33,3 x 17,5 x 13,5  см

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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