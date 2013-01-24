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Наш самый удобный и мощный паровой утюг
Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.* Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш самый удобный и мощный паровой утюг
Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.* Узнать обо всех преимуществах
Наш самый удобный и мощный паровой утюг
Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.* Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш самый удобный и мощный паровой утюг
Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.* Узнать обо всех преимуществах
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.
Выбирайте нужный режим подачи пара из нескольких вариантов. Режим DynamiQ обеспечивает автоматическую подачу оптимального количества пара, когда это требуется; режим Max эффективно разглаживает жесткие складки благодаря мощной постоянной подаче пара; режим IONIC обеспечивает мощные потоки пара для более гигиеничного глажения, а режим OFF отключает подачу пара.
Датчик движения DynamiQ — наиболее совершенный из используемых в паровых утюгах — с высокой точностью отслеживает перемещение утюга и перерывы в работе. Режим подачи пара DynamiQ автоматически обеспечивает оптимальное количество пара, когда это необходимо, для достижения превосходных результатов еще быстрее. Пар автоматически подается при передвижении утюга, и подача останавливается, когда утюг не движется.
Режим Ionic Steam создает мощные, глубоко проникающие потоки пара для более высокой гигиеничности глажения в зависимости от специальных требований для различных типов одежды.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.
Встроенная функция интенсивного выброса пара обеспечивает до 50 % более мощную постоянную подачу пара для ускоренного разглаживания складок.
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Улучшенная подача пара гарантирует эффективное разрушение известкового налета, а в контейнере теперь может накапливаться в 5 раз больше частиц накипи*. Благодаря системе Quick Calc Release контейнер легко извлекается и опустошается менее чем за 15 секунд для обеспечения ежедневной оптимальной подачи пара.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Размер и вес
Гарантия
Экологичность
GC026/00
GC026/30
GC026/80