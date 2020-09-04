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    Azur Elite Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    GC5037/80

    Наш самый удобный и мощный паровой утюг

    Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов. Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.*

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    Azur Elite Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

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    Наш самый удобный и мощный паровой утюг

    Интеллектуальная подача пара исключает риск прожечь ткань

    • 3000 Вт
    • Постоянная подача пара 70 г/мин
    • Паровой удар 260 г
    • Подошва SteamGlide Advanced
    Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

    Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

    Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

    Удобные режимы подачи пара: DynamiQ, MAX, IONIC и OFF

    Удобные режимы подачи пара: DynamiQ, MAX, IONIC и OFF

    Выбирайте нужный режим подачи пара из нескольких вариантов. Режим DynamiQ обеспечивает автоматическую подачу оптимального количества пара, когда это требуется; режим Max эффективно разглаживает жесткие складки благодаря мощной постоянной подаче пара; режим IONIC обеспечивает мощные потоки пара для более гигиеничного глажения, а режим OFF отключает подачу пара.

    Режим DynamiQ: интеллектуальная подача пара для идеальных результатов

    Режим DynamiQ: интеллектуальная подача пара для идеальных результатов

    Датчик движения DynamiQ — наиболее совершенный из используемых в паровых утюгах — с высокой точностью отслеживает перемещение утюга и перерывы в работе. Режим подачи пара DynamiQ автоматически обеспечивает оптимальное количество пара, когда это необходимо, для достижения превосходных результатов еще быстрее. Пар автоматически подается при передвижении утюга, и подача останавливается, когда утюг не движется.

    В этом режиме пар глубоко проникает в ткань для гигиеничного глажения

    В этом режиме пар глубоко проникает в ткань для гигиеничного глажения

    Режим Ionic Steam создает мощные, глубоко проникающие потоки пара для более высокой гигиеничности глажения в зависимости от специальных требований для различных типов одежды.

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

    Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

    Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

    Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

    Благодаря интенсивной подаче в ткань проникает до 50 % больше пара*

    Благодаря интенсивной подаче в ткань проникает до 50 % больше пара*

    Встроенная функция интенсивного выброса пара обеспечивает до 50 % более мощную постоянную подачу пара для ускоренного разглаживания складок.

    Подача пара до 70 г/мин для ускоренного разглаживания складок

    Подача пара до 70 г/мин для ускоренного разглаживания складок

    Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

    Паровой удар до 260 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 260 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    Очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара

    Очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара

    Улучшенная подача пара гарантирует эффективное разрушение известкового налета, а в контейнере теперь может накапливаться в 5 раз больше частиц накипи*. Благодаря системе Quick Calc Release контейнер легко извлекается и опустошается менее чем за 15 секунд для обеспечения ежедневной оптимальной подачи пара.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      350  ml
      Название подошвы
      SteamGlide Advanced
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Устойчивое вертикальное положение
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да
      Автоотключение
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      3000  W
      Паровой удар
      260  g
      Постоянная подача пара
      70  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Обогащенный ионами пар
      Да

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Быстрая очистка от накипи

    • Размер и вес

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      33,3 x 17,5 x 13,5  cm

    Badge-D2C

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    • Для всех тканей, допускающих глажение
    • По сравнению с GC4910

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