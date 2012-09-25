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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
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    PerfectCare Xpress Утюг с компактным парогенератором

    GC5057/02

    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!

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    PerfectCare Xpress Утюг с компактным парогенератором

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    Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

    Утюг с мощным компактным парогенератором внутри

    • Пар 65 г/мин; паровой удар 200 г
    • Подошва SteamGlide
    • Автоотключение и очистка от накипи
    • Для всех тканей, допускающих глажение
    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

    100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется

    100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

    100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

    100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

    Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide для мощного парового потока и превосходного скольжения

    Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение

    Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).

    Датчик подачи пара автоматически активирует паровой поток

    Датчик подачи пара автоматически активирует паровой поток

    Инновационный датчик автоматической подачи пара с детектором движения активирует паровой поток при движении утюга вдоль гладильной доски. Таким образом, пар всегда подается в необходимом объеме для эффективного разглаживания складок при минимальных потерях. Превосходные результаты и энергоэффективность.

    Постоянная мощная подача пара до 65 г/мин

    Постоянная мощная подача пара до 65 г/мин

    Постоянная мощная подача пара до 65 г/мин для более эффективного разглаживания складок на любой одежде

    Паровой удар до 200 г

    Паровой удар до 200 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

    Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

    Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

    OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

    OptimalTemp — идеальное сочетание пара и температуры

    Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.

    Автоотключение в 3 случаях

    Автоотключение в 3 случаях

    Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Картриджи против накипи, промывка
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Удобство использования

      Безопасен для всех видов тканей
      Подходит даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      320  ml
      Система автоотключения
      Да
      Мягкая ручка
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Отделение для хранения шнура
      Фиксатор шнура
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      2.5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Постоянная подача пара
      65  g/min
      Подошва
      SteamGlide
      Мощность
      2800  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Паровой удар
      200  g
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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