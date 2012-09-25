Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!