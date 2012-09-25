GC5057/02
Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.
100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.
100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.
Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.
Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).
Инновационный датчик автоматической подачи пара с детектором движения активирует паровой поток при движении утюга вдоль гладильной доски. Таким образом, пар всегда подается в необходимом объеме для эффективного разглаживания складок при минимальных потерях. Превосходные результаты и энергоэффективность.
Постоянная мощная подача пара до 65 г/мин для более эффективного разглаживания складок на любой одежде
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.
Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Очистка от известкового налета
Удобство использования
Комфортное глажение
Быстрое и мощное разглаживание складок
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