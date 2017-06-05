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  • Быстрое удаление складок каждый день Быстрое удаление складок каждый день Быстрое удаление складок каждый день
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    EasyTouch Plus Отпариватель для одежды

    GC527/20

    Быстрое удаление складок каждый день

    Отпариватель для одежды Philips EasyTouch Plus разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Благодаря современным технологиям он идеально подходит для быстрой подготовки одежды и ухода за деликатными тканями, а также разглаживания одежды со сложной фактурой.

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    EasyTouch Plus Отпариватель для одежды

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    Быстрое удаление складок каждый день

    Благодаря современным решениям для отпаривания

    • 1600 Вт, подача пара до 32 г/мин
    • 5 режимов подачи пара
    • Съемный резервуар, 1,6 л
    • Доска Styleboard
    Подошва сопла, увеличенная на 25 %*, повышает эффективность каждого движения

    Подошва сопла, увеличенная на 25 %*, повышает эффективность каждого движения

    Отпариватель EasyTouch Plus оснащен соплом с поверхностью, увеличенной по сравнению с предыдущими моделями на 25 %*. Каждое движение позволяет обработать большую поверхность, повысив эффективность отпаривания и сократив время, затрачиваемое на сам процесс.

    5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

    5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

    Выберите нужную интенсивность подачи пара в зависимости от предмета одежды.

    Регулируемая стойка для изменения высоты

    Регулируемая стойка для изменения высоты

    Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

    Специальная вешалка для одежды

    Специальная вешалка для одежды

    Во время отпаривания на специальную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.

    Функция очистки от накипи Easy De-Calc продлевает срок службы прибора

    Функция очистки от накипи Easy De-Calc продлевает срок службы прибора

    Регулярно используйте функцию Easy De-C­alc, чтобы продлить срок службы прибора.

    Щетка для ткани для глубокого проникновения пара в волокна плотных тканей

    Щетка для ткани для глубокого проникновения пара в волокна плотных тканей

    Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

    Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой в любое время

    Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой в любое время

    Большой съемный прозрачный резервуар для воды подходит для глажения в течение долгого времени. Большое отверстие для удобного наполнения.

    Аксессуар для создания стрелок: отглаженные стрелки — легко и быстро

    Аксессуар для создания стрелок: отглаженные стрелки — легко и быстро

    Аксессуар для создания стрелок: отглаженные стрелки — легко и быстро.

    Мощная постоянная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная постоянная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.

    Вертикальная доска для великолепных результатов

    Вертикальная доска для великолепных результатов

    Во время отпаривания для оптимизации процесса необходима опора. Благодаря вертикальной доске можно добиться отличных результатов за более короткое время.

    Безопасно для всех типов тканей

    Безопасно для всех типов тканей

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1600  ml
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Встроенная розетка
      Да
      Силиконовый шланг подачи пара
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Регулируемая стойка
      Да
      Щетка
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Насадка для стрелок
      Да
      Вертикальная доска
      Да
      Вешалка для одежды с зажимами для брюк
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      1600  W
      Постоянная подача пара
      32  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Готовность к использованию
      < 1  minute(s)
      Различные настройки подачи пара
      5  levels

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc

    Badge-D2C

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