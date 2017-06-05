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EasyTouch Plus

Отпариватель для одежды

GC527/20
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  • Быстрое удаление складок каждый день Быстрое удаление складок каждый день Быстрое удаление складок каждый день
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    EasyTouch Plus Отпариватель для одежды

    GC527/20
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      Быстрое удаление складок каждый день

      Благодаря современным решениям для отпаривания

      • 1600 Вт, подача пара до 32 г/мин
      • 5 режимов подачи пара
      • Съемный резервуар, 1,6 л
      • Доска Styleboard
      Подошва сопла, увеличенная на 25 %*, повышает эффективность каждого движения

      Подошва сопла, увеличенная на 25 %*, повышает эффективность каждого движения

      Отпариватель EasyTouch Plus оснащен соплом с поверхностью, увеличенной по сравнению с предыдущими моделями на 25 %*. Каждое движение позволяет обработать большую поверхность, повысив эффективность отпаривания и сократив время, затрачиваемое на сам процесс.

      5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

      5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

      Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.

      Регулируемая стойка для изменения высоты

      Регулируемая стойка для изменения высоты

      Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

      Специальная вешалка для одежды

      Специальная вешалка для одежды

      Во время отпаривания на специальную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.

      Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

      Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

      Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.

      Функция очистки от накипи Easy de-calc продлевает срок службы прибора

      Функция очистки от накипи Easy de-calc продлевает срок службы прибора

      Регулярно используйте функцию Easy de-calc, чтобы продлить срок службы прибора.

      Щетка для ткани для более глубокого проникновения пара в волокна плотных тканей

      Щетка для ткани для более глубокого проникновения пара в волокна плотных тканей

      Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.

      Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой в любое время

      Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой в любое время

      Большой съемный прозрачный резервуар для воды подходит для глажения в течение долгого времени. Большое отверстие для удобного наполнения.

      Аксессуар для создания стрелок: отглаженные стрелки — легко и быстро

      Аксессуар для создания стрелок: отглаженные стрелки — легко и быстро

      Аксессуар для создания стрелок: отглаженные стрелки — легко и быстро.

      Мощная постоянная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная постоянная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

      Вертикальная доска для великолепных результатов

      Вертикальная доска для великолепных результатов

      Во время отпаривания для оптимизации процесса необходима опора. Благодаря вертикальной доске можно добиться отличных результатов за более короткое время.

      Безопасно для всех типов тканей

      Безопасно для всех типов тканей

      Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

      • Поставляется с принадлежностями

        Объем резервуара для воды
        1600  ml
        Регулируемая стойка
        Да
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Щетка
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Встроенная розетка
        Да
        Насадка для стрелок
        Да
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Вертикальная доска
        Да
        Вешалка для одежды с зажимами для брюк
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        1600  W
        Постоянная подача пара
        32  g/min
        Напряжение
        220–240  V
        Vertical steam
        Да
        Готовность к использованию
        &lt; 1  minute(s)
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Различные настройки подачи пара
        5  levels

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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