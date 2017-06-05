Подошва сопла, увеличенная на 25 %*, повышает эффективность каждого движения

Отпариватель EasyTouch Plus оснащен соплом с поверхностью, увеличенной по сравнению с предыдущими моделями на 25 %*. Каждое движение позволяет обработать большую поверхность, повысив эффективность отпаривания и сократив время, затрачиваемое на сам процесс.