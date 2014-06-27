GC536/35
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.
Сопло отпаривателя с подошвой размера XL из нержавеющей стали обеспечивает быстрый результат.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.
Съемный резервуар 1,2 л со специальным отверстием залива воды для максимальной гигиеничности.
Уникальный фиксатор вешалки надежно фиксирует ее для максимально удобного отпаривания. Съемная вешалка оснащена углублением для платьев и зажимами для брюк.
Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.
Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.
Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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