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    GC536/35

    GC536/35

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    GC536/35

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    Мощная подача пара

    Мощная подача пара

    Мощная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

    3 режима подачи пара

    3 режима подачи пара

    Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.

    Подошва XL из нержавеющей стали ускоряет процесс отпаривания

    Подошва XL из нержавеющей стали ускоряет процесс отпаривания

    Сопло отпаривателя с подошвой размера XL из нержавеющей стали обеспечивает быстрый результат.

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Подходит для деликатных тканей, например шелка

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями, включая такие деликатные ткани, как шелк.

    Прозрачный съемный резервуар со специальным отверстием для залива воды

    Прозрачный съемный резервуар со специальным отверстием для залива воды

    Съемный резервуар 1,2 л со специальным отверстием залива воды для максимальной гигиеничности.

    Вешалка с функцией Hang&Lock обеспечивает устойчивость во время отпаривания

    Вешалка с функцией Hang&Lock обеспечивает устойчивость во время отпаривания

    Уникальный фиксатор вешалки надежно фиксирует ее для максимально удобного отпаривания. Съемная вешалка оснащена углублением для платьев и зажимами для брюк.

    Функция простой очистки от накипи

    Функция простой очистки от накипи

    Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

    Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Рукавица для дополнительной защиты во время отпаривания

    Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      1200  ml
      Название подошвы
      Широкая подошва сопла
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,6  m
      Силиконовый шланг подачи пара
      Да
      Специальное отверстие для залива воды
      Для максимальной гигиены

    • Аксессуары в комплекте

      Регулируемая стойка
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Насадка для стрелок
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2000  W
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Напряжение
      220–240  V
      Различные настройки подачи пара
      3  levels

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Простая очистка

    • Размер и вес

      Вес утюга
      3,7  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      40 x 45 x 33,3  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      33 x 182 x 33  cm
      Вес (с упаковкой)
      5,7  kg

    Badge-D2C

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