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    GC617/60

    GC617/60

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    GC617/60

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    Глубоко проникающий пар, давление насоса — до 3 бар

    Глубоко проникающий пар, давление насоса — до 3 бар

    Инновационная технология PureSteam принципиально отличается от технологий, использующихся в других отпаривателях. Благодаря давлению помпы до 3 бар обеспечивается мощная подача пара, который проникает глубоко в ткань, позволяя разгладить складки всего за несколько движений.

    Технология PureSteam обеспечивает мощную подачу пара на долгие годы

    Технология PureSteam обеспечивает мощную подачу пара на долгие годы

    Вследствие образования накипи другие отпариватели с течением времени теряют способность обеспечивать качественную подачу пара, даже при условии регулярной очистки. Благодаря инновационной технологии PureSteam нагревательный элемент автоматически очищается от накипи при генерировании пара. Таким образом, технология предотвращает скопление накипи и обеспечивает мощную подачу пара на долгие годы*.

    Благодаря технологии PureSteam очистка от накипи не требуется

    Благодаря технологии PureSteam очистка от накипи не требуется

    Обычные отпариватели необходимо регулярно очищать от накипи для обеспечения хорошего качества подачи пара. Благодаря нашей новой технологии PureSteam нагревательный элемент автоматически очищается от накипи при генерировании пара, поэтому вам не нужно предпринимать никаких действий.

    Наклонная гладильная доска ErgoFit для великолепных результатов

    Наклонная гладильная доска ErgoFit для великолепных результатов

    Гладильная доска ErgoFit разработана таким образом, чтобы вам было удобно отпаривать вещи привычным способом. Ее можно наклонить на 30°, что обеспечит устойчивое и удобное положение для создания стрелок и получения великолепных результатов. Благодаря конструкции в форме плечиков на доске легко размещать одежду.

    Элементы управления режимами подачи пара на рукоятке

    Элементы управления режимами подачи пара на рукоятке

    Нажав кнопку подачи пара на ручке, вы можете легко настроить режим подачи пара для определенного типа ткани — нет необходимости наклоняться!

    5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

    5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

    Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани.

    Автоматическая остановка подачи пара для экономии электроэнергии и воды

    Автоматическая остановка подачи пара для экономии электроэнергии и воды

    Если во время отпаривания необходимо сделать перерыв, просто установите сопло отпаривателя в подставку — подача пара автоматически остановится для экономии энергии и воды

    Особая форма для самых сложных задач

    Особая форма для самых сложных задач

    Особая форма сопла отпаривателя разработана для самых сложных задач, например для разглаживания воротников, кокетки и ткани между пуговицами — невероятно точные результаты.

    Автоматический переход в режим ожидания в целях безопасности

    Автоматический переход в режим ожидания в целях безопасности

    Когда вода станет заканчиваться, индикатор питания начнет мигать, чтобы оповестить вас об этом. Если в течение 8 минут не приступить к работе с изделием, в целях безопасности оно автоматически перейдет в режим ожидания.

    Безопасно для всех типов тканей

    Безопасно для всех типов тканей

    Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

    Силиконовый шланг не содержит ПВХ

    Силиконовый шланг не содержит ПВХ

    Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.

    Паровой удар 90 г для удаления жестких складок

    При длительном нажатии кнопки подачи пара на ручке активируется мощный паровой удар (до 90 г), что позволяет легко разгладить глубокие складки.

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Объем резервуара для воды
      2000  ml
      Система автоотключения
      Да
      Название подошвы
      Подошва сопла SmartFlow Gold
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Автоматическая остановка подачи пара
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,6  m
      Длина шланга
      1,3  m
      Замок Hang&Lock
      Да
      Элементы управления режимами подачи пара на ручке
      Да
      Силиконовый шланг подачи пара
      Да
      Опора для глажения
      Наклонная гладильная доска ErgoFit

    • Аксессуары в комплекте

      Щетка
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Вешалка для брюк
      Да

    • Технология

      Технология PureSteam
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Максимальное давление помпы — 3 бар
      Мощность
      2200  W
      Паровой удар
      90  g
      Постоянная подача пара
      до 45  g/min
      Готовность к использованию
      < 1,5  minute(s)
      Различные настройки подачи пара
      5  levels

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
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