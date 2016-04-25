GC617/60
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Инновационная технология PureSteam принципиально отличается от технологий, использующихся в других отпаривателях. Благодаря давлению помпы до 3 бар обеспечивается мощная подача пара, который проникает глубоко в ткань, позволяя разгладить складки всего за несколько движений.
Вследствие образования накипи другие отпариватели с течением времени теряют способность обеспечивать качественную подачу пара, даже при условии регулярной очистки. Благодаря инновационной технологии PureSteam нагревательный элемент автоматически очищается от накипи при генерировании пара. Таким образом, технология предотвращает скопление накипи и обеспечивает мощную подачу пара на долгие годы*.
Обычные отпариватели необходимо регулярно очищать от накипи для обеспечения хорошего качества подачи пара. Благодаря нашей новой технологии PureSteam нагревательный элемент автоматически очищается от накипи при генерировании пара, поэтому вам не нужно предпринимать никаких действий.
Гладильная доска ErgoFit разработана таким образом, чтобы вам было удобно отпаривать вещи привычным способом. Ее можно наклонить на 30°, что обеспечит устойчивое и удобное положение для создания стрелок и получения великолепных результатов. Благодаря конструкции в форме плечиков на доске легко размещать одежду.
Нажав кнопку подачи пара на ручке, вы можете легко настроить режим подачи пара для определенного типа ткани — нет необходимости наклоняться!
Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани.
Если во время отпаривания необходимо сделать перерыв, просто установите сопло отпаривателя в подставку — подача пара автоматически остановится для экономии энергии и воды
Особая форма сопла отпаривателя разработана для самых сложных задач, например для разглаживания воротников, кокетки и ткани между пуговицами — невероятно точные результаты.
Когда вода станет заканчиваться, индикатор питания начнет мигать, чтобы оповестить вас об этом. Если в течение 8 минут не приступить к работе с изделием, в целях безопасности оно автоматически перейдет в режим ожидания.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.
Шланг подачи пара изготовлен из силикона — безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.
При длительном нажатии кнопки подачи пара на ручке активируется мощный паровой удар (до 90 г), что позволяет легко разгладить глубокие складки.
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Технология
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
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