GC625/20
Отличный результат одним движением без мокрых пятен
Благодаря инновационной технологии двойного нагрева новый отпариватель для одежды PerfectCare обеспечивает мощное отпаривание без мокрых пятен для простой и эффективной обработки одежды.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Инновационная технология двойного нагрева мгновенно подает пар у основания и подогревает его в области головки отпаривателя для подачи мощного, проникающего пара и оптимального разглаживания без мокрых пятен
Пластина отпаривателя активно нагревается для оптимального разглаживания складок без мокрых пятен. С технологией OptimalTEMP гарантируется защита от прожигания всех тканей, допускающих глажение.
Мощная подача пара 90 г обеспечивает его глубокое проникание в ткань, а постоянная подача пара 35 г/мин поможет эффективно разглаживать складки для оптимального результата.
Носик TriplePrecision сопла отпаривателя разработаны для самых сложных задач, например для разглаживания воротников, кокетки и ткани между пуговицами — невероятно точные результаты.
Ее можно наклонить на 30° для комфортного создания стрелок и эффективного разглаживания тканей. На доске с "плечиками" можно легко развесить предметы одежды, а быстросохнущий чехол с дышащей структурой выдержит даже длительное воздействие горячего пара.
Отпариватели необходимо регулярно очищать от накипи для оптимальной подачи пара. Наш инновационный мотор предотвращает скопление накипи для поддержания стабильной эффективности прибора.
Нажав кнопку подачи пара на ручке, вы можете легко настроить режим подачи пара для определенного типа ткани — нет необходимости наклоняться! Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани. Устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей. Режим ECO поможет снизить энергопотребление.
Колесики позволяют наклонять и перевозить вертикальный отпариватель в нужное место без лишних усилий.
Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.
Шланг подачи пара изготовлен из безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.
Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, когда в резервуаре не остается воды, чтобы вы не беспокоились о том, что забыли выключить прибор.
Хранение
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Размер и вес
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