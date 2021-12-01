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  • Отличный результат одним движением без мокрых пятен Отличный результат одним движением без мокрых пятен Отличный результат одним движением без мокрых пятен

    ProTouch Вертикальный отпариватель

    GC625/20

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    Отличный результат одним движением без мокрых пятен

    Благодаря инновационной технологии двойного нагрева новый отпариватель для одежды PerfectCare обеспечивает мощное отпаривание без мокрых пятен для простой и эффективной обработки одежды.

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    ProTouch Вертикальный отпариватель

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    Отличный результат одним движением без мокрых пятен

    с инновационной технологией двойного нагрева

    • Максимальное давление насоса — 6 бар
    • Паровой удар до 90 г
    • Очистка от накипи не требуется
    • Нагревающаяся подошва OptimalTEMP
    Технология двойного нагрева

    Технология двойного нагрева

    Инновационная технология двойного нагрева мгновенно подает пар у основания и подогревает его в области головки отпаривателя для подачи мощного, проникающего пара и оптимального разглаживания без мокрых пятен

    Нагревательная пластина OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

    Нагревательная пластина OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

    Пластина отпаривателя активно нагревается для оптимального разглаживания складок без мокрых пятен. С технологией OptimalTEMP гарантируется защита от прожигания всех тканей, допускающих глажение.

    Мощная и постоянная подача пара

    Мощная и постоянная подача пара

    Мощная подача пара 90 г обеспечивает его глубокое проникание в ткань, а постоянная подача пара 35 г/мин поможет эффективно разглаживать складки для оптимального результата.

    Носик TriplePrecision на пластине отпаривателя для самых сложных задач

    Носик TriplePrecision на пластине отпаривателя для самых сложных задач

    Носик TriplePrecision­ сопла отпаривателя разработаны для самых сложных задач, например для разглаживания воротников, кокетки и ткани между пуговицами — невероятно точные результаты.

    Устойчивая наклонная доска с быстросохнущим чехлом

    Устойчивая наклонная доска с быстросохнущим чехлом

    Ее можно наклонить на 30° для комфортного создания стрелок и эффективного разглаживания тканей. На доске с "плечиками" можно легко развесить предметы одежды, а быстросохнущий чехол с дышащей структурой выдержит даже длительное воздействие горячего пара.

    Мотор без необходимости в обслуживании и очистки от накипи*

    Мотор без необходимости в обслуживании и очистки от накипи*

    Отпариватели необходимо регулярно очищать от накипи для оптимальной подачи пара. Наш инновационный мотор предотвращает скопление накипи для поддержания стабильной эффективности прибора.

    Простой выбор режима отпаривания (3 режима + ECO) на ручке

    Простой выбор режима отпаривания (3 режима + ECO) на ручке

    Нажав кнопку подачи пара на ручке, вы можете легко настроить режим подачи пара для определенного типа ткани — нет необходимости наклоняться! Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани. Устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей. Режим ECO поможет снизить энергопотребление.

    Колесики для удобства перемещения

    Колесики для удобства перемещения

    Колесики позволяют наклонять и перевозить вертикальный отпариватель в нужное место без лишних усилий.

    Пар придает свежесть одежде и уничтожает 99,9 % бактерий*

    Пар придает свежесть одежде и уничтожает 99,9 % бактерий*

    Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

    Шланг без ПВХ

    Шланг без ПВХ

    Шланг подачи пара изготовлен из безопасного для здоровья материала, подходящего для использования с паром. Мы заботимся о безопасности и здоровье вашей семьи, поэтому шланг не содержит ПВХ.

    Автоматически переключается в режим ожидания для вашего спокойствия

    Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, когда в резервуаре не остается воды, чтобы вы не беспокоились о том, что забыли выключить прибор.

    • Хранение

      Встроенные колесики
      Для простой транспортировки

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      2000  ml
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Элементы управления режимами подачи пара на ручке
      Да
      Специальное отверстие для залива воды
      Для максимальной гигиены
      Автоматическое выключение
      Да
      Безопасно для любых тканей
      Даже для шелка
      Шланг без ПВХ
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Регулируемая стойка
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2200  W
      Паровой удар
      До 90  g
      Постоянная подача пара
      35  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      2  minute(s)
      Различные настройки подачи пара
      3  levels
      Контролируемая подача пара
      Да
      Давление (в барах)
      Максимальное давление насоса — 6 бар

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,69  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      46,5 x 51 x 61,5  cm
      Размер доски (ШxВxД)
      41 x 74,5 x 5,1  cm
      Вес доски
      1,7  kg
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      Размеры доски: 32 x 45,2 x 34  cm
      Размер покрытия (ШxВxД)
      42,2 x 75,7 x 6,3  cm
      Вес (с упаковкой)
      11,5  kg
      Толщина слоя пеноматериала
      Толщина покрытия: 6 мм  mm
      Поверхность для глажения
      56,4  cm
      Вес утюга + подставки
      6,78  kg
      Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
      Высота от земли до конца вешалки: 155  cm

    Badge-D2C

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    • Для всех тканей, допускающих глажение
    • Тестирование по протоколу МЭК с жесткой водой в течение 500 часов для имитации 5 лет использования.
    • Протестировано сторонним институтом на бактериях типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при времени отпаривания 1 минута (Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5)

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