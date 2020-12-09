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All-in-One 8000 Series

Гладильная система

GC628/80
Общая оценка / 5
  • Полноценное универсальное решение Полноценное универсальное решение Полноценное универсальное решение
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    All-in-One 8000 Series Гладильная система

    GC628/80
    Общая оценка / 5

    Полноценное универсальное решение

    Вертикальный отпариватель серии S8000 обеспечивает эффективное разглаживание складок благодаря мощной подаче пара и удобной доске с регулировкой угла — даже в самых труднодоступных участках ткани. Узнать обо всех преимуществах

    All-in-One 8000 Series Гладильная система

    Полноценное универсальное решение

    Вертикальный отпариватель серии S8000 обеспечивает эффективное разглаживание складок благодаря мощной подаче пара и удобной доске с регулировкой угла — даже в самых труднодоступных участках ткани. Узнать обо всех преимуществах

    Полноценное универсальное решение

    Вертикальный отпариватель серии S8000 обеспечивает эффективное разглаживание складок благодаря мощной подаче пара и удобной доске с регулировкой угла — даже в самых труднодоступных участках ткани. Узнать обо всех преимуществах

    All-in-One 8000 Series Гладильная система

    Полноценное универсальное решение

    Вертикальный отпариватель серии S8000 обеспечивает эффективное разглаживание складок благодаря мощной подаче пара и удобной доске с регулировкой угла — даже в самых труднодоступных участках ткани. Узнать обо всех преимуществах

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      Полноценное универсальное решение

      Доска с регулировкой угла обеспечивает удобство и прекрасные результаты глажки

      • Регулируемая доска
      • Мощная и непрерывная подача пара
      • Технология двойного нагрева
      • Нагревающаяся подошва OptimalTEMP
      Технология двойного нагрева для мощной проникающей струи пара

      Технология двойного нагрева для мощной проникающей струи пара

      Инновационная технология двойного нагрева обеспечивает мгновенное создание пара в основании и его подачу через сопло отпаривателя; с помощью мощной подачи и глубокого проникновения пара вы получите превосходные результаты без мокрых пятен.

      Нагревающаяся подошва отпаривателя OptimalTEMP, защита от прожигания*

      Нагревающаяся подошва отпаривателя OptimalTEMP, защита от прожигания*

      Подошва отпаривателя нагревается для разглаживания тканей без мокрых пятен. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания всех тканей, допускающих глажение.

      Удобный выбор угла для отпаривания одежды

      Удобный выбор угла для отпаривания одежды

      Доска с регулировкой угла позволяет отпаривать одежду под удобным вам углом. Оцените удобное вертикальное и горизонтальное отпаривание либо отпаривание под нужным углом.

      Уничтожает 99,9 % бактерий и устраняет неприятные запахи

      Уничтожает 99,9 % бактерий и устраняет неприятные запахи

      Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий**. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

      Мощный паровой удар и непрерывная подача пара

      Мощный паровой удар и непрерывная подача пара

      Мощный паровой удар 90 г обеспечивает глубокое проникание пара в ткань, а непрерывная подача пара 35 г/мин позволяет легко разглаживать складки.

      Сопло особой формы позволяет отпаривать труднодоступные участки

      Сопло особой формы позволяет отпаривать труднодоступные участки

      Особая форма сопла отпаривателя разработана для самых сложных задач, например для разглаживания воротников, кокетки и ткани между пуговицами — невероятно точные результаты.

      Складной крючок позволяет удобно вешать одежду

      Складной крючок позволяет удобно вешать одежду

      Складной крючок позволяет с удобством вешать одежду и легко складывается, если он вам не нужен.

      4-слойное покрытие доски для быстрого отпаривания без подтеков

      4-слойное покрытие доски для быстрого отпаривания без подтеков

      Наша доска с 4-слойным покрытием обеспечивает быстрое отпаривание любых предметов одежды без подтеков.

      Клиновидная доска для отпаривания сложных участков

      Клиновидная доска для отпаривания сложных участков

      Клиновидная доска помогает легко отпаривать одежду сложной формы, например воротники, рукава, манжеты и детские вещи.

      Долговечная работа отпаривателя без очистки от накипи

      Долговечная работа отпаривателя без очистки от накипи

      Отпариватели требуют регулярной очистки от накипи для поддержания высокой эффективности. Наш инновационный мотор предотвращает скопление накипи и обеспечивает длительный срок службы при высокой производительности.

      Автоматическое выключение для вашего спокойствия

      Автоматическое выключение для вашего спокойствия

      Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.

      Колесики для удобства перемещения

      Колесики для удобства перемещения

      Колесики позволяют без труда наклонять и перемещать вертикальный отпариватель в нужное место.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        2000  ml
        Регулируемая стойка
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,9  m
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Заостренный паровой носик
        Да
        Элементы управления режимами подачи пара на ручке
        Да
        Силиконовый шланг подачи пара
        Да
        Специальное отверстие для залива воды
        Для максимальной гигиены
        Автоматическое выключение
        Да
        Безопасен для всех типов тканей
        Даже для шелка

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2020–2400  W
        Постоянная подача пара
        90  g/min
        Напряжение
        220–240  V
        Vertical steam
        Да
        Готовность к использованию
        1,5  minute(s)
        Различные настройки подачи пара
        5 + ECO  levels
        Давление (в барах)
        Максимальное давление насоса — 6 бар

      • Хранение

        Встроенные колесики
        Для удобства транспортировки

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        0,69  kg
        Размер доски (ШxВxД)
        41,2 x 78,9 x 5,2  cm
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        60,7 x 51 x 46  cm
        Размер покрытия (ШxВxД)
        42,7 x 80,5 x 6,7  cm
        Вес доски
        1,2  kg
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        Размеры основания: 33,4 x 45,2 x 34,4  cm
        Вес (с упаковкой)
        13,4  kg
        Толщина слоя пеноматериала
        Толщина покрытия: 7,5  mm
        Поверхность для глажения
        56,4  cm
        Вес утюга + подставка
        8,1  kg
        Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
        Height: 155  cm

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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          • Для всех допускающих глажение тканей
          • «Непрерывная подача пара способствует удалению запахов и убивает >99,9% бактерий и пылевых клещей*» *Протестировано сторонним институтом на бактериях типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при отпаривании в течение 1 минуты.

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