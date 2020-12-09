Ключевые слова для поиска

  • Удобное комплексное решение Удобное комплексное решение Удобное комплексное решение
  • Play Pause
  • Play Pause

    "Все в одном" серии 8000 Гладильная система

    GC628/80

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Удобное комплексное решение

    Вертикальный отпариватель серии S8000 обеспечивает эффективное разглаживание складок благодаря мощной подаче пара и удобной доске с регулировкой угла — даже в самых труднодоступных участках ткани.

    Узнать обо всех преимуществах

    "Все в одном" серии 8000 Гладильная система

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Удобное комплексное решение

    Доска с регулировкой угла для эффективного отпаривания

    • Доска с регулировкой угла
    • Постоянная подача мощного пара
    • Технология двойного нагрева
    • Нагревающаяся подошва OptimalTEMP
    Технология двойного нагрева для мощной проникающей струи пара

    Технология двойного нагрева для мощной проникающей струи пара

    Инновационная технология двойного нагрева обеспечивает мгновенное создание пара в основании и его подачу через сопло отпаривателя; с помощью мощной подачи и глубокого проникновения пара вы получите превосходные результаты без мокрых пятен.

    Нагревающаяся подошва отпаривателя OptimalTEMP, защита от прожигания*

    Подошва отпаривателя нагревается для разглаживания тканей без мокрых пятен. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания всех тканей, допускающих глажение.

    Уничтожает 99,9 % бактерий и устраняет неприятные запахи

    Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий**. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

    Мощный паровой удар и непрерывная подача пара

    Мощный паровой удар 90 г обеспечивает глубокое проникание пара в ткань, а непрерывная подача пара 35 г/мин позволяет легко разглаживать складки.

    Сопло особой формы позволяет отпаривать труднодоступные участки

    Особая форма сопла отпаривателя разработана для самых сложных задач, например для разглаживания воротников, кокетки и ткани между пуговицами — невероятно точные результаты.

    Складной крючок позволяет удобно вешать одежду

    Складной крючок позволяет с удобством вешать одежду и легко складывается, если он вам не нужен.

    4-слойное покрытие доски для быстрого отпаривания без подтеков

    Наша доска с 4-слойным покрытием обеспечивает быстрое отпаривание любых предметов одежды без подтеков.

    Клиновидная доска для отпаривания сложных участков

    Клиновидная доска помогает легко отпаривать одежду сложной формы, например воротники, рукава, манжеты и детские вещи.

    Долговечная работа отпаривателя без очистки от накипи

    Отпариватели необходимо регулярно очищать от накипи для оптимальной подачи пара. Наш инновационный мотор предотвращает скопление накипи для поддержания стабильной эффективности прибора.

    Автоматическое выключение для вашего спокойствия

    Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.

    Колесики для удобства перемещения

    Колесики позволяют без труда наклонять и перемещать вертикальный отпариватель в нужное место.

    Удобный выбор угла для отпаривания одежды

    Доска с регулировкой угла позволяет отпаривать одежду под удобным вам углом. Оцените удобное вертикальное и горизонтальное отпаривание либо отпаривание под нужным углом.

    • Хранение

      Встроенные колесики
      Для простой транспортировки

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      2000  ml
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,9  m
      Заостренный паровой носик
      Да
      Элементы управления режимами подачи пара на ручке
      Да
      Силиконовый шланг подачи пара
      Да
      Специальное отверстие для залива воды
      Для максимальной гигиены
      Автоматическое выключение
      Да
      Безопасно для любых тканей
      Даже для шелка

    • Аксессуары в комплекте

      Регулируемая стойка
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Для всех тканей, допускающих глажение
      Да
      Без риска прожечь ткань
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2020–2400  W
      Постоянная подача пара
      90  g/min
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      1,5  minute(s)
      Различные настройки подачи пара
      5 + ECO  levels
      Давление (в барах)
      Максимальное давление насоса — 6 бар

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,69  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      60,7 x 51 x 46  cm
      Размер доски (ШxВxД)
      41,2 x 78,9 x 5,2  cm
      Вес доски
      1,2  kg
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      Габариты основания: 33,4 x 45,2 x 34,4  cm
      Размер покрытия (ШxВxД)
      42,7 x 80,5 x 6,7  cm
      Вес (с упаковкой)
      13,4  kg
      Толщина слоя пеноматериала
      Толщина чехла: 7,5  mm
      Поверхность для глажения
      56,4  cm
      Вес утюга + подставки
      8,1  kg
      Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
      Высота: 155  cm

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Для всех допускающих глажение тканей
    • «Непрерывная подача пара способствует удалению запахов и убивает >99,9% бактерий и пылевых клещей*» *Протестировано сторонним институтом на бактериях типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при отпаривании в течение 1 минуты.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.