GC628/80
Удобное комплексное решение
Вертикальный отпариватель серии S8000 обеспечивает эффективное разглаживание складок благодаря мощной подаче пара и удобной доске с регулировкой угла — даже в самых труднодоступных участках ткани.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Инновационная технология двойного нагрева обеспечивает мгновенное создание пара в основании и его подачу через сопло отпаривателя; с помощью мощной подачи и глубокого проникновения пара вы получите превосходные результаты без мокрых пятен.
Подошва отпаривателя нагревается для разглаживания тканей без мокрых пятен. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания всех тканей, допускающих глажение.
Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий**. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.
Мощный паровой удар 90 г обеспечивает глубокое проникание пара в ткань, а непрерывная подача пара 35 г/мин позволяет легко разглаживать складки.
Особая форма сопла отпаривателя разработана для самых сложных задач, например для разглаживания воротников, кокетки и ткани между пуговицами — невероятно точные результаты.
Складной крючок позволяет с удобством вешать одежду и легко складывается, если он вам не нужен.
Наша доска с 4-слойным покрытием обеспечивает быстрое отпаривание любых предметов одежды без подтеков.
Клиновидная доска помогает легко отпаривать одежду сложной формы, например воротники, рукава, манжеты и детские вещи.
Отпариватели необходимо регулярно очищать от накипи для оптимальной подачи пара. Наш инновационный мотор предотвращает скопление накипи для поддержания стабильной эффективности прибора.
Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.
Колесики позволяют без труда наклонять и перемещать вертикальный отпариватель в нужное место.
Доска с регулировкой угла позволяет отпаривать одежду под удобным вам углом. Оцените удобное вертикальное и горизонтальное отпаривание либо отпаривание под нужным углом.
Хранение
Удобство использования
Аксессуары в комплекте
Гарантия
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Размер и вес
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