GC6320/03
Простой, быстрый и эффективный
Модель 6320 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача пара до 90 г/мин и давление пара до 3,7 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Настройка подачи пара позволяют выбрать оптимальное количество пара для каждого вида ткани, что обеспечивает профессиональный результат.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Комфортный процесс глаженья
Разглаживание складок
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