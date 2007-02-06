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  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный

    Глажение с паром под давлением

    GC6360/02

    Простой, быстрый и эффективный

    Модель 6360 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Паровой удар до 110 г/мин и давление пара до 4 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Глажение с паром под давлением

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    Простой, быстрый и эффективный

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

    Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

    Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

    Постоянная подача пара до 95 г/мин

    Постоянная подача пара до 95 г/мин

    Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

    Настройка подачи пара для любого вида одежды

    Настройка подачи пара позволяют выбрать оптимальное количество пара для каждого вида ткани, что обеспечивает профессиональный результат.

    • Технические характеристики

      Частота
      50—60
      Напряжение
      220—240
      Потребляемая мощность бойлера
      1250
      Потребляемая мощность утюга
      800
      Время нагревания
      8

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      6,06
      Габариты изделия
      276 X 332 X 412
      Вес футляра для переноски
      0,71

    • Удобство использования

      Управление
      Индикатор нагрева
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Кнопка переключения режимов

    • Комфортный процесс глаженья

      Длина шнура
      1,9  m
      Дополнительный комфорт
      Блокирование кнопки выпуска пара
      Управляемая очистка от накипи
      Простая очистка
      Длина шланга
      1,7  m
      Безопасен в использовании
      Автоматическая защита от перегрева
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Разглаживание складок

      Подошва
      Оптимальная система отверстий

    Badge-D2C

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