GC6360/02
Простой, быстрый и эффективный
Модель 6360 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Паровой удар до 110 г/мин и давление пара до 4 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания тканей.
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Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Настройка подачи пара позволяют выбрать оптимальное количество пара для каждого вида ткани, что обеспечивает профессиональный результат.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Комфортный процесс глаженья
Разглаживание складок
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