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  • Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    6400 series Глажение с паром под давлением

    GC6420/03

    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением.

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    6400 series Глажение с паром под давлением

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    Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

    Компактная и мощная система глажения

    • 90 г
    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

    Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

    Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

    Простая сборка и хранение

    Простая сборка и хранение

    Простая сборка и хранение

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

    Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

    Гладкое скольжение, прочная подошва из нержавеющей стали

    Гладкое скольжение, прочная подошва из нержавеющей стали

    Постоянная подача пара до 90 г/мин.

    Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

    • Технические характеристики

      Частота
      50—60
      Напряжение
      220—240
      Потребляемая мощность бойлера
      1370
      Потребляемая мощность утюга
      800
      Время нагревания
      6

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      5,25
      Габариты изделия
      319 x 199 x 166

    • Удобство использования

      Управление
      Индикатор нагрева
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      • Кнопка переключения режимов
      • Паровой носик
      Простая установка и хранение
      • Компактный дизайн
      • Простое хранение сетевого шнура и шланга

    • Комфортный процесс глаженья

      Длина шнура
      1,9  m
      Управляемая очистка от накипи
      Простая очистка
      Эргономичный дизайн утюга
      Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение
      Длина шланга
      1,7  m
      Безопасен в использовании
      Автоматическая защита от перегрева
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      800  ml

    • Разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Продолжительный вертикальный выброс пара
      Постоянная подача пара
      До 90 г/мин
      Подошва
      Оптимальная система отверстий
      Подача пара под давлением
      До 4  bar

    Badge-D2C

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